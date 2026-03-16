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El mítico relato de Marcelo Araujo en el gol de Palermo a River: "$776.420 la recaudación... Marteeeeeeen... Gooooooooool"

Tras la muerte del histórico relator a los 78 años, volvió a viralizarse una de sus narraciones más recordadas: el gol de Martín Palermo a River en el Superclásico de 1999.

El mítico relato de Marcelo Araujo en el gol de Palermo a River: $776.420 la recaudación... Marteeeeeeen... Gooooooooool

La muerte de Marcelo Araujo a los 78 años generó una ola de recuerdos entre los fanáticos del fútbol argentino. Dueño de un estilo inconfundible frente al micrófono, el histórico relator dejó frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Entre ellas, hay una que se volvió inmortal para los hinchas de Boca Juniors.

Leé también Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator de Fútbol de Primera
Murió Marcelo Araujo, histórico periodista y relator de Fútbol de Primera

Se trata de la narración del gol de Martín Palermo ante River Plate en el Superclásico disputado el 9 de mayo de 1999 en La Bombonera. La jugada quedó marcada no solo por la definición del delantero, sino también por la manera inesperada en que Araujo relató el momento.

Mientras leía datos económicos del partido, el relator pronunció una frase que luego se volvería viral: “$776.420 la recaudación… para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino… Marteeeeeeen… ¡Gooooooooool!”.

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Cómo fue el histórico gol de Palermo a River en 1999

El encuentro correspondía a la fecha 12 del Torneo Clausura 1999 y se disputaba con mucha intensidad en La Bombonera.

En una jugada dentro del área, Palermo recibió de espaldas al arco con la marca de Eduardo Berizzo. El delantero giró rápidamente y sacó un remate cruzado que superó la estirada del arquero Roberto Bonano.

El gol terminó sellando el triunfo 2-1 para Boca en una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino.

Por qué ese momento quedó marcado en la historia de Boca

Ese equipo dirigido por Carlos Bianchi estaba integrado por figuras como Juan Román Riquelme, Óscar Córdoba y Guillermo Barros Schelotto.

La victoria en ese Superclásico formó parte de una etapa muy recordada para el club, que terminaría consagrándose bicampeón y alcanzando una racha histórica de 40 partidos invictos.

Ese proceso sería además el punto de partida para una de las etapas más exitosas en la historia de Boca, que un año más tarde conquistaría la Copa Libertadores 2000 y luego vencería al Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000 disputada en Japón.

Con el paso de los años, el gol de Palermo y el relato de Araujo se transformaron en un clásico de internet. Cada aniversario del Superclásico o cada nuevo cruce entre Boca y River vuelve a viralizar ese momento que combina una definición histórica con una narración que quedó para siempre en la memoria del fútbol argentino.

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