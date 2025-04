Desgarrador: el terrible relato de la hermana de la hincha de Colo Colo fallecida

Entre el dolor y la indignación, Bárbara también aseguró que tomarán acciones legales: “No quiero dar más detalles, pero sí vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Voy a hacer demandas y necesito que nos ayuden. Una familia completa está deshecha, mi mamá está destruida. No sé cómo vamos a seguir con esto”.

En su testimonio, también negó las versiones que afirmaban que los fallecidos intentaban ingresar sin entrada: “Iba con su carnet y la entrada en la mano, no es que se iban a pasar como están diciendo. Los Carabineros le echaron la culpa. El que la atropelló se escapó, y solo uno me la trajo. No hablé con nadie más”.

Martina era una fanática del Cacique y soñaba con ver al equipo desde las tribunas. “Se supone que iba a pasarla bien, porque era hincha de Colo Colo desde siempre. Era una niña de 18 años. Le quitaron un futuro, la vida a mi hermana”, cerró su hermana entre lágrimas.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Chile, que ya detuvo a un carabinero perteneciente a la unidad de Control de Orden Público, señalado como posible responsable del atropello fatal. Mientras tanto, el país y el mundo del fútbol siguen conmocionados por una tragedia que jamás debió ocurrir.