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Por qué Argentina no puede retirar la camiseta 10 de Messi para homenajearlo

Messi cierra frente a Benín un ciclo de 21 años en la Selección argentina. Pero, además, desde el año 2009, usó el número mágico para nuestra camiseta albiceleste: la "10" de Kempes, de Maradona y de Leo. Por qué no se puede retirar esa camiseta.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Leo Messi se retira de la selección

Leo Messi se retira de la selección, ¿y la camiseta "10"? Foto: Archivo)

El 28 de marzo de 2009 Leonel Messi se puso por primera vez en la Selección argentina la camiseta con el "10" en la espalda. Y se la dio nada menos que el otro gran "10" del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. La selección goleó 4 a 0 a Venezuela por las eliminatorias. A los 25 minutos, de zurda, clavó el primer gol del partido y el primero con esa camiseta con "mística" en la selección mayor. Pero antes de ese encuentro, Messi jugó 35 partidos en la Selección mayor. En total, fueron 207 partidos con 125 goles. Récord absoluto.

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En total jugó 11 finales con la albiceleste (entre juveniles y la mayor) y ganó 6 de ellas: una copa del Mundo, dos Copas América, una Finalíssima, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un mundial juvenil sub 20.

Por eso, es el mejor jugador de la Argentina y también en la historia del fútbol. Ante Benín, será la última vez que salga al campo de juego con la "10" en su partido número 208. Sin embargo, el ciclo que se cierra, no termina para ese "dorsal". La camiseta número "10" no se puede retirar, aunque muchas veces se ha planteado. No sólo por Leo. Ni tampoco en la Argentina.

Hay una reglamentación oficial de la Federación Internacional el Futbol Asociación (FIFA) que obliga a presentar a los equipos con la numeración corrida en sus camisetas. Aunque tiene un punto laxo que permite excepciones. Es determinante para los partidos en competencias oficiales. En los amistosos, puede obviarse. Tal como hizo la Scaloneta contra Bolivia y la juvenil formación de Burkina Faso. Esperando la última presentación del "10", Leo Messi. Con la celeste y blanca ante Benín.

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