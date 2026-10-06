Por qué Argentina no puede retirar la camiseta 10 de Messi para homenajearlo

El 28 de marzo de 2009 Leonel Messi se puso por primera vez en la Selección argentina la camiseta con el "10" en la espalda. Y se la dio nada menos que el otro gran "10" del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. La selección goleó 4 a 0 a Venezuela por las eliminatorias. A los 25 minutos, de zurda, clavó el primer gol del partido y el primero con esa camiseta con "mística" en la selección mayor. Pero antes de ese encuentro, Messi jugó 35 partidos en la Selección mayor. En total, fueron 207 partidos con 125 goles. Récord absoluto.