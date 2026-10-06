Messi publicó las fotos de su último entrenamiento con Argentina y dejó un conmovedor mensaje.

En algunas aparece sonriente junto a sus compañeros, mientras que otras lo muestran haciendo lo que marcó buena parte de su carrera: con la pelota en los pies durante los ejercicios realizados sobre el campo de juego.

Sin embargo, entre las postales más significativas aparecen dos fotografías grupales junto a todo el plantel, Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y los colaboradores de la Selección argentina.

Fue una práctica distinta. Messi salió al campo poco antes de las 18 después de realizar trabajos en el gimnasio y compartió ejercicios físicos y con pelota con sus compañeros. Desde uno de los costados también siguieron el entrenamiento dos ex integrantes de la Selección como Ezequiel Lavezzi y Cristian “Kily” González.

La jornada marcó el cierre de una rutina que acompañó al rosarino durante más de 20 años: concentraciones, entrenamientos, viajes y partidos con la camiseta argentina.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

Messi eligió pocas palabras para acompañar las imágenes, pero el mensaje reflejó el tono de las horas previas a su despedida. “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, publicó el capitán junto a una bandera argentina.

La publicación recibió rápidamente miles de reacciones y comentarios de seguidores, en medio de la expectativa por su último encuentro con el seleccionado.

La despedida marcará el final de un recorrido con la Selección mayor que comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando Messi debutó frente a Hungría en Budapest.

Más de dos décadas después, el capitán llegará al Monumental para ponerle punto final a una etapa en la que consiguió, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Messi se despide de la Selección argentina ante Benín

La última presentación de Messi con la camiseta argentina será este martes 6 de octubre desde las 20, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en un amistoso internacional en el estadio Monumental.

El partido será acompañado por una jornada especialmente preparada para homenajear al capitán. Las entradas están agotadas y habrá diferentes reconocimientos alrededor del encuentro.

La AFA definió la jornada como “la noche que nadie quiere que termine” y anticipó un encuentro que irá más allá de lo estrictamente deportivo, con el Monumental preparado para acompañar al capitán en el cierre de su recorrido con la camiseta argentina.

Antes de ese último partido, Messi eligió despedirse de algo mucho más cotidiano: una tarde de entrenamiento junto a sus compañeros. Y lo resumió con una frase que anticipó lo que significará dejar atrás más de 20 años con la Selección: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.