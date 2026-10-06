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A FLOR DE PIEL

El desgarrador mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que sacudió su despedida de la Selección

Antonela Roccuzzo se expresó en público y eligió una manera muy especial para felicitar al ídolo, Lionel Messi, en la previa a la despedida de la Selección.

6 oct 2026, 12:23
El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su despedida de la Selección: Voy a extrañar...

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su despedida de la Selección: "Voy a extrañar..."

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su despedida de la Selección: Voy a extrañar...

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su despedida de la Selección: "Voy a extrañar..."

Hay despedidas que empiezan mucho antes del último abrazo. A horas de que Lionel Messi juegue su último partido con la Selección en el país, una serie de pequeños gestos le dieron una dimensión todavía más profunda a un momento que, por su significado, trasciende cualquier resultado. Antonela Roccuzzo, una de las personas que acompañó al capitán durante todo ese recorrido, volvió a expresarse en sus redes y dejó una señal tan breve como elocuente.

La rosarina compartió en sus historias de Instagram una imagen del homenaje que recibió Messi frente al Monumento a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos de su Rosario natal. El gesto adquirió un valor especial porque se produjo en la antesala de una jornada que marcará el cierre de una etapa irrepetible para el futbolista y también para quienes estuvieron cerca de él durante esos años.

Pero Antonela no se quedó solo con esa postal: también mostró la camiseta especial que Messi utilizará en su último encuentro con la camiseta albiceleste, acompañada por un emoji de ojos llenos de lágrimas. Sin grandes discursos ni explicaciones, esa pequeña reacción alcanzó para transmitir la emoción que atraviesa a la familia ante una noche que tendrá, inevitablemente, un sabor diferente.

Antonela conoce como pocos todo lo que hay detrás de ese momento. Estuvo cerca durante los años en los que la Selección significó frustraciones, críticas y derrotas, pero también acompañó la transformación que llegó después: la Copa América, la Finalissima y, finalmente, la consagración en Qatar. Por eso, frente al cierre de este capítulo, su gesto adquiere una carga que excede una simple publicación en redes sociales.

Mientras Antonela dejaba hablar a una imagen y a un emoji, Messi hizo lo propio desde su cuenta de Instagram: este lunes publicó un álbum de seis fotografías correspondientes a su último entrenamiento con la Selección Argentina, una suerte de registro íntimo de las horas previas a ese partido tan especial para él.

"Momentos especiales que sé que voy a extrañar…", escribió el capitán junto a las imágenes. La frase, breve y despojada, resulta especialmente significativa porque no necesita mayor explicación: Messi sabe que está frente a uno de esos momentos que, una vez que terminen, pasarán inmediatamente a formar parte de sus recuerdos.

Este martes, ante Benín y en el Monumental, llegará el partido número 208 de Messi con la camiseta argentina y el último que disputará como local con la Selección. En las tribunas habrá miles de personas, y en el campo estará el protagonista de una historia que ya forma parte de la memoria colectiva. Cerca suyo, como tantas otras veces, estará Antonela: entre una publicación, una camiseta y unas pocas palabras, ambos parecen haber empezado a despedirse de algo que durante años fue parte esencial de sus vidas.

La confesión de Sofi Martínez en la previa a la despedida de Lionel Messi

Sofi Martínez se refirió en Nadie Dice Nada (Luzu) al último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Benín y recordó la emoción de aquella entrevista viral que le hizo en el Mundial Qatar 2022: "Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", contó, y explicó que sintió la necesidad de hablarle antes del resultado de la final para agradecerle en nombre de todos los argentinos: "Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca antes del resultado de la final". Visiblemente emocionada, remarcó cómo ese momento marcó su carrera: "A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial".

     

 

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