El desgarrador mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que sacudió su despedida de la Selección

Mientras Antonela dejaba hablar a una imagen y a un emoji, Messi hizo lo propio desde su cuenta de Instagram: este lunes publicó un álbum de seis fotografías correspondientes a su último entrenamiento con la Selección Argentina, una suerte de registro íntimo de las horas previas a ese partido tan especial para él.

"Momentos especiales que sé que voy a extrañar…", escribió el capitán junto a las imágenes. La frase, breve y despojada, resulta especialmente significativa porque no necesita mayor explicación: Messi sabe que está frente a uno de esos momentos que, una vez que terminen, pasarán inmediatamente a formar parte de sus recuerdos.

Este martes, ante Benín y en el Monumental, llegará el partido número 208 de Messi con la camiseta argentina y el último que disputará como local con la Selección. En las tribunas habrá miles de personas, y en el campo estará el protagonista de una historia que ya forma parte de la memoria colectiva. Cerca suyo, como tantas otras veces, estará Antonela: entre una publicación, una camiseta y unas pocas palabras, ambos parecen haber empezado a despedirse de algo que durante años fue parte esencial de sus vidas.

La confesión de Sofi Martínez en la previa a la despedida de Lionel Messi

Sofi Martínez se refirió en Nadie Dice Nada (Luzu) al último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Benín y recordó la emoción de aquella entrevista viral que le hizo en el Mundial Qatar 2022: "Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", contó, y explicó que sintió la necesidad de hablarle antes del resultado de la final para agradecerle en nombre de todos los argentinos: "Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca antes del resultado de la final". Visiblemente emocionada, remarcó cómo ese momento marcó su carrera: "A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial".