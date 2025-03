Dibu Martínez hizo jueguitos ante Brasil y habló del enojo de Scaloni: "Este es medio..."

Tras el partido, el arquero del Aston Villa se refirió al episodio con humor y reconoció que no es algo habitual en su juego: "Son cosas que a veces en mi club no hago. Justo me quedó la pelota un poco en el aire, pero nada. Sé que al técnico no le gustan esas cosas, capaz hacía tres jueguitos más y me sacaba, este es medio loquito", bromeó.

Más allá del momento de distensión, Dibu resaltó la seriedad con la que el equipo afrontó el encuentro: "Lo tratamos como una final. No nos importó haber entrado al Mundial antes del partido, queríamos ganar y se demostró". Además, dejó en claro la mentalidad ganadora del grupo: "Queremos seguir estando en la historia, no solo ganando títulos, sino mostrándole a la gente orgullo, ganas y sacrificio".

Dibu Martínez, un arquero histórico para la Albiceleste

Más allá del gol de Matheus Cunha tras un error de Cristian Romero, la actuación de Dibu Martínez volvió a ser clave para Argentina. Con este partido, llegó a 51 presencias con la Selección, convirtiéndose en el tercer arquero con más partidos en la historia del equipo, solo por detrás de Sergio Romero y Ubaldo Fillol. Su impacto en el arco argentino es indiscutible: mantuvo la valla invicta en 36 oportunidades y apenas recibió 22 goles.

Antes del inicio del encuentro, el arquero fue homenajeado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Claudio "Chiqui" Tapia le entregó una plaqueta en reconocimiento a sus 50 partidos con la Albiceleste, reafirmando su lugar como uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

La histórica goleada ante Brasil dejó una imagen imborrable para los hinchas argentinos, y entre los goles, la superioridad futbolística y la fiesta en las tribunas, los jueguitos de Dibu Martínez serán uno de esos momentos que quedarán en el recuerdo.