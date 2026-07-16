El íntimo mensaje que Messi le envió a Ángel de Brito tras el triunfo ante Inglaterra: "Me puso..."

Que vio Messi en la botella de Inglaterra

En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó una curiosa escena que rápidamente llamó la atención. Mientras los jugadores celebraban en el campo de juego de Atlanta, el capitán argentino se acercó a un objeto que despertó su curiosidad: una botella de agua que había utilizado Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra.

El detalle que encontró Messi dentro del recipiente sorprendió a todos. Se trataba de un papel con anotaciones que el guardameta inglés llevaba preparado ante la posibilidad de que el partido se definiera por penales, algo que finalmente no ocurrió luego de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales.

La botella había sido encontrada por Marcelo "Daddy" D'Andrea, histórico masajista de la Selección Argentina, quien se la acercó a los futbolistas. Al revisarla, Messi observó las indicaciones que Pickford había preparado para intentar anticiparse a los remates de los jugadores argentinos.

El "machete" incluía información específica sobre los posibles pateadores argentinos: direcciones habituales de sus disparos, movimientos previos al remate y diferentes detalles corporales que podían ayudar al arquero inglés en una eventual tanda de penales.

La escena generó sorpresa entre los campeones argentinos. Messi fue uno de los primeros en mirar las anotaciones, luego se acercó Nico González y más tarde Enzo Fernández, quien reaccionó con una sonrisa al descubrir la meticulosa preparación del arquero rival para una instancia que finalmente nunca tuvo lugar.