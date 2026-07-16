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El íntimo mensaje que Messi le envió a Ángel de Brito tras el triunfo ante Inglaterra: "Me puso..."

Ángel de Brito se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras el mensaje que el capitán le envió luego del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

16 jul 2026, 18:00
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El íntimo mensaje que Messi le envió a Ángel de Brito tras el triunfo ante Inglaterra: Me puso...

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El íntimo mensaje que Messi le envió a Ángel de Brito tras el triunfo ante Inglaterra: "Me puso..."

La buena relación entre la familia Messi y Ángel de Brito ya es conocida desde hace tiempo. El conductor de LAM reveló en más de una oportunidad que mantiene contacto con el entorno del capitán de la Selección Argentina e incluso contó que Celia, la mamá de Leo, es una fiel seguidora del ciclo que conduce por América TV.

Tras el histórico y agónico triunfo por 2 a 1 de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, ese vínculo volvió a quedar en evidencia. En medio de la euforia por la clasificación a la final, Ángel compartió una historia en sus redes sociales celebrando la victoria y, para sorpresa de todos, Lionel Messi no solo la vio, sino que además le respondió con un mensaje que volvió a demostrar la cercanía que existe entre ambos.

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En su programa de Bondi Live, De Brito destacó el gesto que el diez tuvo con él y reconoció que el mensaje que recibió del capitán lo conmovió profundamente: "Es una persona de otro planeta. Ayer subí una historia del festejo del gol y me mandó un mensaje. Me puso: '¡Qué alegría!', comentándome la historia".

Romi Scalora, quien también integra el equipo de Ángel Responde y es una reconocida apasionada del fútbol, no ocultó su admiración por el capitán argentino. Al escuchar la anécdota intervino de inmediato y lanzó una definición tan breve como contundente: "Es un genio".

Que vio Messi en la botella de Inglaterra

En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó una curiosa escena que rápidamente llamó la atención. Mientras los jugadores celebraban en el campo de juego de Atlanta, el capitán argentino se acercó a un objeto que despertó su curiosidad: una botella de agua que había utilizado Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra.

El detalle que encontró Messi dentro del recipiente sorprendió a todos. Se trataba de un papel con anotaciones que el guardameta inglés llevaba preparado ante la posibilidad de que el partido se definiera por penales, algo que finalmente no ocurrió luego de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales.

La botella había sido encontrada por Marcelo "Daddy" D'Andrea, histórico masajista de la Selección Argentina, quien se la acercó a los futbolistas. Al revisarla, Messi observó las indicaciones que Pickford había preparado para intentar anticiparse a los remates de los jugadores argentinos.

El "machete" incluía información específica sobre los posibles pateadores argentinos: direcciones habituales de sus disparos, movimientos previos al remate y diferentes detalles corporales que podían ayudar al arquero inglés en una eventual tanda de penales.

La escena generó sorpresa entre los campeones argentinos. Messi fue uno de los primeros en mirar las anotaciones, luego se acercó Nico González y más tarde Enzo Fernández, quien reaccionó con una sonrisa al descubrir la meticulosa preparación del arquero rival para una instancia que finalmente nunca tuvo lugar.

     

 

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