La llamativa frase de Milett Figueroa tras su acercamiento con Marcelo Tinelli

En ese momento, Calabró recordó una reciente entrevista que le realizaron a Tinelli, en la que el conductor mencionó espontáneamente a su expareja. "La reportera era peruana, por eso le dijo: 'Eres de Perú. Amo Perú, justo estoy hablando con Milet'", respondió la modelo al recordar las palabras del conductor.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Calabró le recordó las fuertes declaraciones que había realizado tiempo atrás en Perú sobre el final de la relación. "Vos hablaste de una decepción, yo vi todo lo que dijiste, te vi en todos los programas de Perú, todos. Hablaste de un problema de deslealtad, hablaste de una decepción, diste a entender que podría haber habido una infidelidad si bien no usaste la palabra. Y lo que uno se pregunta es si hoy evaluás una vuelta, si podrías volver con Marcelo. Viste que la realidad es dinámica", le planteó.

"Bueno, chicos, ahorita he venido por un tema legal, no he venido para comentarles sobre mi vida personal", respondió Milett con cautela. "No me lo negás. Si fuera un no, me dirías: 'No vuelvo ni loca'", insistió Calabró.

Más adelante, Marcela Coronel le preguntó directamente qué había sentido al enterarse de que vincularon a Tinelli con Rossana Almeyda. "Nada, chicos, yo no voy a comentar absolutamente nada. Mi tema aquí es con mi abogado, la notaría, y de otras cosas no puedo hablar, no puedo comentarles, porque de hecho lo único que puedo decirles es que está todo muy bien con Marcelo y suficiente", concluyó Milett, dejando en claro que, aunque prefiere mantener la reserva sobre su vida sentimental, el vínculo con el conductor atraviesa hoy un momento de cordialidad.

¿Por qué se pelearon Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Meses atrás, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino había revelado el motivo de la separación entre Milett Figueroa y Marecelo Tinelli.

La panelista había relatado que la modelo peruana “le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó”, y que lo que descubrió habría sido el detonante del conflicto. “El que busca, encuentra”, había agregado Martino, dejando entrever que los mensajes eran subidos de tono.

A esa versión se sumó Ximena Capristo, quien había aportado detalles sobre el carácter de Milett: “Me dijeron del entorno de Marcelo que cada cosa que alguien decía en televisión sobre él, ella le mandaba el recorte y preguntaba ‘¿por qué lo dice?’”. Según la panelista, esa actitud celosa habría desgastado la relación.

Finalmente, Pía Shaw había cerrado el tema con una confirmación que reforzó la hipótesis: “Milett le encontró mensajes con una conocida”.