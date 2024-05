¡Durísimo! Davo Xeneize DESTROZÓ a Boca tras la derrota en Tucumán

El streamer partidario no dudó en asegurar que Boca "fue una lágrima", especialmente en el primer tiempo, pero destacó que el equipo mejoró en el complemento, generando situaciones como para empatar el encuentro. Sin embargo, aseguró que el Xeneize "no jugó bien" y que "mereció perder".

“Si los titulares, que parecen ser los únicos que están a la altura de la camiseta, juegan mal, Boca no tiene solución. No tenemos un recambio a la altura. No hay un plan B como para solucionar un partido donde estamos jugando mal”, concluyó Davo.

VIDEO | Davo Xeneize criticó a Boca tras la derrota en Tucumán