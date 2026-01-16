En vivo Radio La Red
Deportes
Ferro
Inteligencia Artificial
ESCÁNDALO

Editaron la foto de un refuerzo de Ferro con IA y salió al cruce de las críticas por su físico: "Lo voy a..."

Enzo Hoyos fue cuestionado en redes sociales tras la difusión de una imagen editada de la pretemporada. El volante salió a responder con ironía y dejó un mensaje claro sobre su presente.

La imagen de Enzo Hoyos fue editada con IA. 

Una imagen viral, comentarios malintencionados y una respuesta sin rodeos. Enzo Hoyos, reciente refuerzo de Ferro Carril Oeste, quedó inesperadamente en el centro de una polémica en redes sociales luego de su primer entrenamiento con el Verdolaga. Las críticas apuntaron a su supuesto estado físico, pero el futbolista no tardó en aclarar la situación y responder con firmeza.

Leé también Conmoción en el fútbol argentino: el arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada
Todo comenzó con una fotografía que circuló en X (ex Twitter), en la que se lo veía con aparente sobrepeso. La imagen, que luego se comprobó que estaba editada, fue replicada por distintas cuentas, transformada en meme y hasta confundida con la identidad de otro jugador. El episodio escaló rápidamente y terminó siendo comentado por streamers e influencers, lo que amplificó el debate.

image

Por qué Enzo Hoyos quedó envuelto en la polémica

Hoyos había sido presentado días atrás como una de las incorporaciones de Ferro para la temporada de la Primera Nacional, en un mercado de pases ambicioso del club de Caballito. Con 25 años, zurdo y de perfil ofensivo, el volante llegó tras su paso por Chacarita y Iquique de Chile, con la expectativa de aportar jerarquía a un equipo que busca ser protagonista.

Sin embargo, una imagen sacada de contexto desvió el foco de lo futbolístico. La foto fue editada y exagerada, dando lugar a comentarios sobre su condición física que no se correspondían con la realidad. Incluso, en algunos posteos se mezcló su nombre con el de otro futbolista, generando mayor confusión.

Qué dijo Hoyos tras las críticas en redes

Lejos de esquivar el tema, Hoyos decidió enfrentarlo públicamente. En diálogo con el medio partidario @ferroweb, fue contundente: “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”.

El volante reconoció que llegó a la pretemporada con “dos o tres kilos de más”, algo habitual en el inicio de los trabajos, pero descartó cualquier exageración: “En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Además, remarcó que ya se entrena con normalidad y que afronta el episodio con tranquilidad. “Estoy trabajando muy bien, con ganas. De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha”, señaló.

Mientras tanto, Ferro continúa con su preparación de cara al debut en el Grupo A de la Primera Nacional, que será ante San Telmo en la Isla Maciel, antes de recibir a San Miguel y visitar a Colón en Santa Fe.

La temporada todavía no empezó, pero Hoyos ya dejó en claro cuál será su respuesta: sin discusiones virtuales, con rendimiento dentro del campo de juego.

