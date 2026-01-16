Editaron la foto de un refuerzo de Ferro con IA y salió al cruce de las críticas por su físico: "Lo voy a..."

Qué dijo Hoyos tras las críticas en redes

Lejos de esquivar el tema, Hoyos decidió enfrentarlo públicamente. En diálogo con el medio partidario @ferroweb, fue contundente: “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”.

El volante reconoció que llegó a la pretemporada con “dos o tres kilos de más”, algo habitual en el inicio de los trabajos, pero descartó cualquier exageración: “En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Además, remarcó que ya se entrena con normalidad y que afronta el episodio con tranquilidad. “Estoy trabajando muy bien, con ganas. De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha”, señaló.

Mientras tanto, Ferro continúa con su preparación de cara al debut en el Grupo A de la Primera Nacional, que será ante San Telmo en la Isla Maciel, antes de recibir a San Miguel y visitar a Colón en Santa Fe.

La temporada todavía no empezó, pero Hoyos ya dejó en claro cuál será su respuesta: sin discusiones virtuales, con rendimiento dentro del campo de juego.