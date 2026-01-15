En vivo Radio La Red
Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino y lanzó una fuerte advertencia: "Mi inconducta..."

Ricardo Centurión fue presentado oficialmente como refuerzo de Racing de Córdoba y dejó un mensaje claro sobre su presente. Tras su paso por el fútbol boliviano, el delantero volvió al país enfocado en jugar, ascender y demostrar un cambio dentro del campo.

Ricardo Centurión volvió a ser protagonista en el fútbol argentino. Luego de su paso por Bolivia, el delantero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing de Córdoba y dejó una frase que marcó el tono de su regreso: “Mi inconducta va a ser adentro de la cancha”. Lejos de esquivar su pasado, el futbolista eligió asumirlo y apuntar a una nueva etapa, con un mensaje directo y sin rodeos.

image

El ex Boca, Racing y San Lorenzo regresa al país con un objetivo concreto: competir, sumar minutos y pelear por el ascenso. “Vengo a jugar y a ascender”, expresó, dejando en claro que su foco está puesto en lo deportivo y en aportar dentro del campo, después de años atravesados por irregularidades y ausencias prolongadas.

Cómo llega Centurión a Racing de Córdoba

Centurión viene de una experiencia en Oriente Petrolero, donde logró continuidad y estabilidad. Durante su paso por el fútbol boliviano disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y entregó 4 asistencias, números que respaldan su decisión de volver a intentar consolidarse como futbolista profesional.

Sin embargo, más allá del rendimiento, explicó que su regreso al país también responde a una cuestión personal. Su intención es estar cerca de su hija y competir en un contexto que considera más exigente. “Hoy soy un racinguista más”, afirmó durante su presentación, marcando su compromiso con el club cordobés.

Una preparación con un objetivo claro

Centurión también se refirió a su estado físico y mental, un aspecto clave en esta nueva oportunidad. “Después de las fiestas empecé a entrenar porque tenía un objetivo que es jugar”, contó. En ese sentido, insistió en que su presente es distinto al de otras etapas de su carrera.

“Estoy con una mente muy ubicada y no lo digo de la boca para afuera. Ustedes lo van a ver después”, sostuvo, convencido de que podrá demostrar dentro de la cancha que atraviesa un momento diferente. “Hoy estoy del otro lado y se los voy a demostrar a todos”, agregó, con un tono desafiante pero enfocado.

Qué significa este regreso para su carrera

El propio Centurión reconoció que el fútbol boliviano fue un punto de inflexión. “Estoy en paz, tranquilo y cuidándome desde que vine a Oriente. Me sirvió, en lo personal, para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol”, explicó.

Luego de un período tormentoso, en el que estuvo alejado de la competencia y del primer plano, el delantero vuelve a tener continuidad en el fútbol argentino. Su última aparición oficial en el país había sido el 16 de abril de 2023, en el empate sin goles entre Barracas Central y Vélez.

Ahora, con una camiseta nueva y un mensaje claro, Centurión inicia otra etapa. Racing de Córdoba le abre la puerta y él responde con una promesa: que todo lo que antes generó ruido, esta vez se transforme en fútbol.

