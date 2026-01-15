Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino y lanzó una fuerte advertencia: "Mi inconducta..."

Una preparación con un objetivo claro

Centurión también se refirió a su estado físico y mental, un aspecto clave en esta nueva oportunidad. “Después de las fiestas empecé a entrenar porque tenía un objetivo que es jugar”, contó. En ese sentido, insistió en que su presente es distinto al de otras etapas de su carrera.

“Estoy con una mente muy ubicada y no lo digo de la boca para afuera. Ustedes lo van a ver después”, sostuvo, convencido de que podrá demostrar dentro de la cancha que atraviesa un momento diferente. “Hoy estoy del otro lado y se los voy a demostrar a todos”, agregó, con un tono desafiante pero enfocado.

Qué significa este regreso para su carrera

El propio Centurión reconoció que el fútbol boliviano fue un punto de inflexión. “Estoy en paz, tranquilo y cuidándome desde que vine a Oriente. Me sirvió, en lo personal, para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol”, explicó.

Luego de un período tormentoso, en el que estuvo alejado de la competencia y del primer plano, el delantero vuelve a tener continuidad en el fútbol argentino. Su última aparición oficial en el país había sido el 16 de abril de 2023, en el empate sin goles entre Barracas Central y Vélez.

Ahora, con una camiseta nueva y un mensaje claro, Centurión inicia otra etapa. Racing de Córdoba le abre la puerta y él responde con una promesa: que todo lo que antes generó ruido, esta vez se transforme en fútbol.