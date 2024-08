El DESGARRADOR mensaje de despedida de la esposa del futbolista Juan Izquierdo

image.png

En su mensaje, Selena describió a Juan como una persona noble y amorosa, destacando su bondad y su carácter sin maldad. "Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo", expresó.

El fútbol, una vez más, se ve golpeado por la tragedia. Juan Izquierdo deja un legado en Nacional y en el corazón de quienes lo conocieron. Su esposa concluyó su mensaje con un anhelo de reencuentro: "Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma".

Izquierdo será recordado no solo por su talento en la cancha, sino por el impacto que dejó en quienes lo rodearon. Su muerte es una dolorosa pérdida para el fútbol y para su familia.

El mensaje de despedida de la esposa de Juan Izquierdo

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”, comenzó escribiendo la mujer en la cuenta de Instagram del jugador.

Después, expresó: “Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”