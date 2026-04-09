Una ex Gran Hermano contó su historia de amor con Dibu Martínez y dejó a todos en shock: "Éramos..."

Respecto a los motivos de la ruptura, Victoria dejó en claro que fue por un motivo concreto: “ Él se tenía que ir para Londres (a atajar para Arsenal) y nuestra relación empezó a desequilibrarse por la distancia, pero bueno, ahora Dibu está casado, tiene hijos”. “Fue una relación muy linda ”, cerró.

Embed

Quién es Victoria Irouleguy, ex Gran Hermano

Con apenas 18 años, recién salida del secundario, Victoria Irouleguy decidió dejar Mar del Plata —donde había vivido su adolescencia y conocido a Dibu Martínez— para probar suerte en los castings de Gran Hermano. Superó cada etapa del proceso hasta lograr un lugar en la séptima edición del reality.

Su ingreso a la casa se concretó en noviembre de 2011 y rápidamente llamó la atención de sus compañeros, que la bautizaron “la Bebota” por su corta edad. Con el paso de las semanas fue construyendo un perfil que conectó con el público. Incluso, en medio del juego, tuvo la oportunidad de participar en un intercambio internacional con la versión de Israel. Su recorrido terminó tras 144 días de encierro, convirtiéndose en la decimoctava eliminada entre 27 participantes.

Tras su salida, capitalizó la visibilidad que le dio el programa y se volcó de lleno al mundo del modelaje y la exposición mediática, participando en campañas, desfiles y producciones gráficas, con presencia en reconocidas revistas.

Además, incursionó en televisión y teatro: formó parte de Combate y dio sus primeros pasos como actriz en la avenida Corrientes, además de participar en ficciones como Taxxi, amores cruzados. Con el tiempo, sin embargo, fue bajando el perfil y tomando distancia del ambiente mediático.