Una ex Gran Hermano contó su historia de amor con Dibu Martínez y dejó a todos en shock: "Éramos..."

El furor por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a poner en agenda a viejos protagonistas del reality, y varios programas aprovecharon para traerlos nuevamente al presente para recordar sus pasos por la casa.
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Una exparticipante de Gran Hermano repasó la historia amorosa que vivió con Dibu Martínez mucho antes de su ingreso en 2012 a la casa más famosa del país.
El furor por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a poner en agenda a viejos protagonistas del reality, y varios programas aprovecharon para traerlos nuevamente al presente para recordar sus pasos por la casa.
En ese contexto, este jueves 9 de abril en SQP (América) invitaron a Victoria Irouleguy, una de las figuras más recordadas de la edición 2012. Durante la charla, y a partir de la noticia de que Solange viajará como parte de un intercambio a La casa de los Famosos, la exjugadora revivió su propia experiencia internacional y habló de su paso por la versión de Gran Hermano en Israel.
Pero uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista llegó cuando salió a la luz su historia con Emiliano 'Dibu' Martínez. Al recordar aquel vínculo juvenil, la ex participante se mostró nostálgica y habló con afecto de esa etapa de su vida.
Todo surgió a partir de una consulta de Yanina Latorre, quien quiso saber más sobre ese romance y cómo había continuado en el tiempo. Sin vueltas, “La Bebota” aclaró: “Nosotros éramos muy chicos. Teníamos 17, 18 años. Fue antes de entrar a la casa”.
Respecto a los motivos de la ruptura, Victoria dejó en claro que fue por un motivo concreto: “ Él se tenía que ir para Londres (a atajar para Arsenal) y nuestra relación empezó a desequilibrarse por la distancia, pero bueno, ahora Dibu está casado, tiene hijos”. “Fue una relación muy linda ”, cerró.
Con apenas 18 años, recién salida del secundario, Victoria Irouleguy decidió dejar Mar del Plata —donde había vivido su adolescencia y conocido a Dibu Martínez— para probar suerte en los castings de Gran Hermano. Superó cada etapa del proceso hasta lograr un lugar en la séptima edición del reality.
Su ingreso a la casa se concretó en noviembre de 2011 y rápidamente llamó la atención de sus compañeros, que la bautizaron “la Bebota” por su corta edad. Con el paso de las semanas fue construyendo un perfil que conectó con el público. Incluso, en medio del juego, tuvo la oportunidad de participar en un intercambio internacional con la versión de Israel. Su recorrido terminó tras 144 días de encierro, convirtiéndose en la decimoctava eliminada entre 27 participantes.
Tras su salida, capitalizó la visibilidad que le dio el programa y se volcó de lleno al mundo del modelaje y la exposición mediática, participando en campañas, desfiles y producciones gráficas, con presencia en reconocidas revistas.
Además, incursionó en televisión y teatro: formó parte de Combate y dio sus primeros pasos como actriz en la avenida Corrientes, además de participar en ficciones como Taxxi, amores cruzados. Con el tiempo, sin embargo, fue bajando el perfil y tomando distancia del ambiente mediático.