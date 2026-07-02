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El dramático relato de Fernando Gago tras sufrir un infarto: "Tengo una..."

El entrenador argentino, Fernando Gago, volvió a sus actividades luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por una arteria tapada. ¿Qué dijo?

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El dramático relato de Fernando Gago tras sufrir un infarto: Tengo una...

El fútbol chileno vivió una jornada de altísima carga emotiva que trascendió por completo el resultado deportivo dentro del campo de juego. Fernando Gago volvió a dirigir un partido de la Universidad de Chile luego de lo que fue su infarto y posterior operación de urgencia, algo que confirma que ya está mejor de salud y puede continuar en su rol como entrenador. Al momento de la esperada conferencia de prensa en su regreso a la actividad, donde el exjugador de Boca Juniors volvió a hablar públicamente luego de muchos días en silencio, dejó una frase impactante que conmovió a todos: “Tengo una segunda oportunidad, una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. Esa es la realidad”, aseguró de forma sincera.

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Cómo fueron las horas previas al infarto de Fernando Gago y qué síntomas tuvo

El director técnico argentino recordó detalladamente cómo se iniciaron las complicaciones médicas y el rol crucial que cumplió su entorno familiar para evitar una situación de mayor gravedad en el país vecino.

“El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, de malestar de haber dormido torcido, de haber dormido mal, tuve molestias, nunca pensé que era lo que tenía. Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio. Le dije que después del partido sí me lo iba a hacer”, relató, evidenciando que registraba señales de malestar físico, aunque lejos de imaginar el diagnóstico final.

“Y cuando terminó el partido, yo me sentía igual que todo el día. No me sentía mal, nunca me sentí de peor forma de la molestia que tenía. Y nada, cuando llego al hospital los estudios daban bien. Estaban dando bien y el último estudio dio mal y nada ahí me enteré de la noticia que tenía una arteria tapada. Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil, creo que todavía no caigo, esa es la realidad, no caigo que tuve lo que tuve”, continuó Gago respecto a la velocidad del procedimiento médico. De igual manera, confirmó que el inconveniente no lo alejó del día a día: “Viernes, jueves ya empecé a ir un poquito al club, ya empecé a estar un poquito en contacto con el día a día. Obviamente que seguí los partidos con charlas telefónicas durante el partido”, aclaró.

Cómo fue el apoyo familiar que recibió Fernando Gago en el estadio

El regreso al banco de suplentes contó con un respaldo afectivo de gran relevancia desde las gradas del recinto deportivo. Desde las tribunas del Estadio Nacional de Chile, Verónica Laffitte se mostró junto a Joaquín, el hijo que tuvo con Fernando Gago, y evidenció su apoyo en este delicado momento de salud. A través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la odontóloga escribió “Vamos papi” junto a un emoji de fuerza.

Cabe recordar que con motivo del Día del Padre, celebrado apenas horas después del infarto, Laffitte ya le había dedicado unas profundas palabras al DT junto a imágenes con su hijo: “¡Feliz día papi! ¡Hoy más que nunca feliz día mi vida! ¡Joaquín tiene sin duda al papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. ¡Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! ¡Te amamos infinito héroe de nuestro corazón!”, había manifestado en sus redes sociales.

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