El dramático relato de Fernando Gago tras sufrir un infarto: "Tengo una..."

El fútbol chileno vivió una jornada de altísima carga emotiva que trascendió por completo el resultado deportivo dentro del campo de juego. Fernando Gago volvió a dirigir un partido de la Universidad de Chile luego de lo que fue su infarto y posterior operación de urgencia, algo que confirma que ya está mejor de salud y puede continuar en su rol como entrenador. Al momento de la esperada conferencia de prensa en su regreso a la actividad, donde el exjugador de Boca Juniors volvió a hablar públicamente luego de muchos días en silencio, dejó una frase impactante que conmovió a todos: “Tengo una segunda oportunidad, una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. Esa es la realidad”, aseguró de forma sincera.