El dramático relato de Fernando Gago tras sufrir un infarto: "Tengo una..."

Cómo fue el apoyo familiar que recibió Fernando Gago en el estadio

El regreso al banco de suplentes contó con un respaldo afectivo de gran relevancia desde las gradas del recinto deportivo. Desde las tribunas del Estadio Nacional de Chile, Verónica Laffitte se mostró junto a Joaquín, el hijo que tuvo con Fernando Gago, y evidenció su apoyo en este delicado momento de salud. A través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la odontóloga escribió “Vamos papi” junto a un emoji de fuerza.

Cabe recordar que con motivo del Día del Padre, celebrado apenas horas después del infarto, Laffitte ya le había dedicado unas profundas palabras al DT junto a imágenes con su hijo: “¡Feliz día papi! ¡Hoy más que nunca feliz día mi vida! ¡Joaquín tiene sin duda al papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. ¡Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! ¡Te amamos infinito héroe de nuestro corazón!”, había manifestado en sus redes sociales.