Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile: qué le pasó y cómo se encuentra

El ambiente del fútbol chileno y argentino se encuentra en estado de alerta tras una sorpresiva noticia de último momento sobre la salud de un reconocido protagonista. El director técnico argentino Fernando Gago, actualmente al mando de la Universidad de Chile, fue internado de urgencia y operado por problemas cardiovasculares en un centro de salud de la ciudad de Santiago. El entrenador de 38 años permanece bajo estricta observación médica y, debido a esta situación, se ausentó del entrenamiento programado para este viernes.