Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile: qué le pasó y cómo se encuentra

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La noticia generó una profunda preocupación entre los hinchas del conjunto chileno y el entorno deportivo general, sobre todo considerando el contexto reciente del director técnico. El exmediocampista de Boca Juniors y Real Madrid venía de celebrar una importante victoria con el equipo y, durante el último partido disputado ante O’Higgins, estuvo acompañado en la tribuna por su esposa y sus hijas, sin dar indicios públicos de ninguna complicación física previa. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas y el diario chileno La Tercera terminó de confirmar que el DT fue operado luego de acusar signos de problemas cardiovasculares.