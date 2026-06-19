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PREOCUPACIÓN TOTAL

Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile: qué le pasó y cómo se encuentra

El entrenador argentino de la Universidad de Chile permanece internado bajo observación médica tras registrar complicaciones cardiovasculares. Su ayudante de campo, Fabricio Coloccini, se hará cargo del equipo de manera interina de cara al próximo compromiso.

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Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile: qué le pasó y cómo se encuentra

El ambiente del fútbol chileno y argentino se encuentra en estado de alerta tras una sorpresiva noticia de último momento sobre la salud de un reconocido protagonista. El director técnico argentino Fernando Gago, actualmente al mando de la Universidad de Chile, fue internado de urgencia y operado por problemas cardiovasculares en un centro de salud de la ciudad de Santiago. El entrenador de 38 años permanece bajo estricta observación médica y, debido a esta situación, se ausentó del entrenamiento programado para este viernes.

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La noticia generó una profunda preocupación entre los hinchas del conjunto chileno y el entorno deportivo general, sobre todo considerando el contexto reciente del director técnico. El exmediocampista de Boca Juniors y Real Madrid venía de celebrar una importante victoria con el equipo y, durante el último partido disputado ante O’Higgins, estuvo acompañado en la tribuna por su esposa y sus hijas, sin dar indicios públicos de ninguna complicación física previa. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas y el diario chileno La Tercera terminó de confirmar que el DT fue operado luego de acusar signos de problemas cardiovasculares.

Cuál es el estado de salud de Fernando Gago según el parte médico de la U de Chile

La institución de Santiago de Chile se encargó de llevar calma y clarificar la situación de su entrenador a través de la difusión de un parte médico oficial emitido en sus plataformas. “Nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, detalló textualmente el comunicado de la U de Chile. Asimismo, la dirigencia del club trasandino aclaró formalmente que el estratega argentino “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico” en el sanatorio donde fue intervenido.

Quién dirigirá a la Universidad de Chile tras la internación de Fernando Gago

El proceso de recuperación obligará a modificar la estructura habitual del cuerpo técnico en el corto plazo. Más allá de la evolución favorable que presente en las próximas horas tras la intervención, Fernando Gago no podrá dirigir el encuentro de este fin de semana, cuando la U de Chile enfrente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Ante esta licencia médica obligada, el equipo será dirigido de manera interina por su ayudante de campo, el también argentino Fabricio Coloccini. El exdefensor central de la Selección Argentina tomará las riendas tácticas del plantel profesional para el choque copero, mientras que el tiempo de regreso definitivo de Gago a la actividad oficial en los bancos de suplentes dependerá estrictamente de los resultados de los estudios complementarios y de los plazos de reposo que estipulen los médicos a cargo de su seguimiento en Santiago.

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