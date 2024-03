El DT de Benfica habló sobre las amenazas a Ángel Di María: "Es algo que..."

El incidente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando un trozo de nylon negro fue arrojado desde un automóvil frente al country Funes Hills Miraflores, donde Di María suele hospedarse cuando visita el país. El mensaje amenazante estaba dirigido directamente al padre de Di María y advertía al jugador que no volviera a Rosario: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Schmidt añadió que "Di María es lo suficientemente profesional y experimentado como para afrontar también este tipo de situaciones, pero es difícil e inusual. Está intentando llevar una vida normal, pero, por supuesto, cuando ocurre algo así, hay pensamientos que se te quedan en la cabeza, pero intentaremos apoyarlo".

Detuvieron al responsable de las amenazas contra Ángel Di María

Un hombre sospechado de ser el autor de las amenazas contra el futbolista Ángel Di María fue detenido este miércoles por la Policía Federal, en colaboración con la Policía de la Provincia de Santa Fe. El sujeto habría sido quien realizó los amedrentamientos y disparos ocurridos frente al Country Funes Hills Miraflores, donde residen los familiares del jugador.

Durante la madrugada del día del miércoles, personal policial estableció vigilancia en el domicilio de Pablo Ezequiel Acotto, el principal sospechoso. Después de varias horas de observación, se notó la llegada de una pareja al lugar y posteriormente, fue observado saliendo del inmueble junto a la pareja, llevando consigo un bolso, momento en el cual los agentes policiales se identificaron y procedieron a la detención de ellos. En dicho bolso se encontraron 135 gramos de cocaína, la cual fue incautada.

"Detenidos los responsables de las amenazas y disparos contra Ángel Di María y su familia", publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Y agregó: "Pablo Acotto, quien estaba siendo investigado por narcotráfico, confesó, en escuchas telefónicas, ser el autor, y Sara Belén Gutiérrez y Gabriel Ismael Pastore, cómplices, fueron detenidos por la PFA y la Policía de Santa Fe a través de PDI, cuando pensaban fugarse de su domicilio. Gran trabajo del fiscal federal Javier Arzubi y Pablo Socca, del MPA Santa Fe, que permitieron obtener el dato del autor de las amenazas. Vamos tras las mafias, los narcos y las extorsiones para llevarles seguridad a los rosarinos y a todos los argentinos".