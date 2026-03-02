La Justicia ordenó reactivar el Instagram de Cinthia Fernández y Facebook podría recibir una fuerte multa

“El juzgado federal n°1 intimó a Facebook Argentina a restituir la cuenta en un plazo no mayor a os dos días”, explicó Castillo al referirse a la resolución judicial.

En ese sentido, el abogado cuestionó el funcionamiento del sistema de sanciones de la plataforma. “El juzgado reconoce que Facebook vulnera garantías esenciales de nuestra sociedad, como lo son el derecho al trabajo. [...] También vulneran la garantía de defensa en juicio, ya que inhabilitan la cuenta sin permitir que el usuario ejerza su derecho a defensa”, expresó Roberto Castillo.

El fallo establece además que el perfil debe ser reactivado y que no podrán aplicarse nuevas suspensiones automáticas sin una revisión previa del caso.

El conflicto entre Fernández y la red social no es nuevo. En diciembre de 2025, la mediática ya había logrado recuperar su cuenta luego de presentar un recurso de amparo impulsado por Castillo junto a especialistas legales y un experto en ciberseguridad.

En aquella oportunidad, la intervención obligó a la plataforma a realizar una revisión manual del caso antes de aplicar nuevas sanciones. Tras recuperar su perfil, la panelista había manifestado públicamente su indignación: “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”.

Según explicó la defensa, el planteo ante el tribunal se apoya en que la actividad laboral de Fernández se desarrolla en el ámbito digital y que las suspensiones automáticas afectan su derecho a trabajar y a ejercer su defensa.

Ahora, con la resolución judicial vigente, Facebook Argentina tiene dos días para restituir la cuenta, en un conflicto que vuelve a poner el foco en el impacto de las decisiones automatizadas de las plataformas sobre quienes utilizan las redes sociales como herramienta de trabajo.

Cuál fue la picante frase de Cinthia Fernández sobre la China Suárez tras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio del fuerte enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas, Cinthia Fernández volvió a pronunciarse públicamente y no dudó en marcar su postura. La panelista no solo cuestionó al futbolista del Galatasaray, sino que también apuntó directamente contra la China Suárez.



Fiel a su postura de priorizar el bienestar de las menores, Fernández criticó el conflicto que rodea el pago de la cuota alimentaria y se mostró muy dura con el delantero. Sin embargo, durante su participación en La Mañana con Moria (El Trece), también puso el foco en el rol que tiene la actriz en medio de esta situación.

“Qué papel triste hace la China estando al lado de un tipo así. Yo me sentiría muy mal siendo madre, como ella dice que es una madraza, y eso la verdad que ninguno de nosotros lo puede juzgar”, expresó la panelista al opinar sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista.

Luego, redobló la apuesta y dejó en claro su mirada sobre la situación que atraviesan las hijas de la expareja. “Pero digo, qué feo siendo madre estar con un tipo que te regala 55 mil carteras y toda la mar en coche, y no replantearse: ‘¿Y lo que le corresponde a tus hijas?’”, agregó con contundencia.

Las declaraciones de Cinthia Fernández se suman a una larga lista de opiniones y cruces mediáticos que siguen alimentando el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una disputa que continúa generando repercusiones tanto en televisión como en redes sociales.