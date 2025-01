⁠El DURÍSIMO mensaje de Gary Medel tras su salida de Boca: "No me sentía..."

image.png

"Quería volver a encontrarme conmigo mismo. En Boca estaba jugando poco y no me sentía feliz", explicó el Pitbull sobre los motivos de su salida del Xeneize. A pesar de no haber tenido un buen segundo ciclo en Argentina, Medel expresó su gratitud hacia el club y sus referentes: "Estoy agradecido con Boca porque siempre me trataron bien, con Juan Román Riquelme y mis compañeros".