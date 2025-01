Boca presentó a Ander Herrara con un emotivo video: "Los sueños están para cumplirse"

La despedida de Ander Herrera del Athletic Bilbao

Antes de emprender su nueva aventura en Argentina, Herrera cerró su etapa en el Athletic de Bilbao con una emotiva charla en Lezama frente a sus excompañeros y empleados del club. "Athletic es lo más diferente y especial que hay en el mundo del fútbol, no solo por la filosofía, sino por las personas. Es único. Si nos convertimos en un club más, se pierde todo lo que construimos", expresó, dejando un mensaje claro sobre la importancia de preservar la esencia del club.

En conjunto con el Bilbao, publicó un video que resumió su paso por el equipo y marcó el cierre de un capítulo especial en su carrera. "Nunca he tenido un vestuario como este. Lo que viví aquí es único", afirmó.

La especial unión de Ander Herrera con Boca

Tras su emotiva despedida en España, Herrera no tardó en destacar lo que significa jugar para Boca: "Mi padre trabajó aquí mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño. Boca es un club gigante, especial, con una historia y una pasión únicas", comentó en sus primeras declaraciones ante la prensa argentina.

Con una mezcla de entusiasmo y serenidad, el español agregó: "No estoy nervioso. Me genera mucha felicidad y expectativas todo esto. Agradezco mucho el cariño. Ahora me tendré que ganar yo el respeto. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de jugar en La Bombonera".

El guiño de Ander Herrera a Leandro Paredes

En medio del caos mediático y el cariño de los hinchas, Herrera protagonizó un momento especial cuando un fan le mostró una foto de Leandro Paredes en su infancia. "Claro que lo conozco, hablé con él hace cinco minutos", respondió el español, dejando entrever una posible conexión con el jugador de la Selección Argentina. Ante la consulta de si Paredes podría volver a Boca, fue contundente: "Yo creo que sí, lo hacemos volver".

Boca no tardó en darle la bienvenida con un video en sus redes sociales que destacó momentos icónicos de su carrera, además de su anhelo por vestir la camiseta azul y oro. "Los sueños están para cumplirse", afirmó Herrera, listo para iniciar esta nueva etapa en su carrera.

La llegada del vasco no solo refuerza el plantel, sino que también alimenta la ilusión de los hinchas, que ya sueñan con verlo brillar en La Bombonera y sumarse a la rica historia del Xeneize.