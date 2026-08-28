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Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey

El equipo de Lucas Rey no pudo llegar al partido decisivo y jugará por el tercer puesto. En la otra semifinal, España hizo historia y le ganó 4-3 a Países Bajos.

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Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey. (Foto: Redes sociales)

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey. (Foto: Redes sociales)

Los Leones perdieron 2-1 contra Alemania en las semifinales del Mundial de Hockey que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. El único gol del conjunto nacional lo hizo Tomás Domene, máximo artillero del certamen, y ahora el elenco albiceleste jugará contra uno de los locales por el tercer puesto.

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La Selección argentina masculina de hockey volvió a disputar una semifinal mundialista después de 12 años, pero no pudo superar a Alemania. Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann marcaron los goles del conjunto europeo, mientras que Domene anotó para la Albiceleste.

Con este resultado, Alemania avanzó a la definición del título, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Rey tendrá una última oportunidad de subir al podio.

En la otra semifinal se produjo uno de los grandes golpes del torneo: España derrotó 4-3 a Países Bajos y consiguió meterse en la final de un Mundial después de 28 años. De esta manera, el seleccionado neerlandés será el rival de Argentina en el partido por la medalla de bronce.

Cuándo juegan Los Leones vs. Países Bajos por el tercer puesto

Argentina y Países Bajos jugarán este domingo desde las 9 (hora argentina) por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026. El partido será transmitido por ESPN y también podrá verse a través de Disney+.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados durante este Mundial. En el cruce anterior, correspondiente al torneo, Países Bajos se impuso por 3-1.

De esta manera, Los Leones tendrán la posibilidad de tomarse revancha y cerrar su participación mundialista con una medalla. “Se nos escapó por detalles, se definió en las áreas”, analizó Tadeo Marcucci después de la derrota frente a Alemania. “Ahora hay que ir a pelear por el bronce”, agregó el jugador argentino.

Los Leones volvieron a una semifinal de un Mundial después de 12 años

Más allá de la derrota, Argentina consiguió regresar a una instancia que no alcanzaba desde hacía más de una década.

Los Leones no disputaban una semifinal de un Mundial desde 2014, por lo que la clasificación entre los cuatro mejores volvió a colocar al seleccionado argentino entre los protagonistas del hockey internacional. El equipo de Lucas Rey consiguió llegar hasta esta instancia después de una sólida actuación durante las dos fases previas del torneo.

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La Selección argentina afronta así la posibilidad de conseguir su segunda medalla mundialista.

El camino de Los Leones en el Mundial de Hockey 2026

Argentina comenzó su participación con un triunfo por 3-0 frente a Japón, gracias a los goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella. Luego llegó una derrota por 3-1 ante Países Bajos. Nicolás Della Torre convirtió el único tanto argentino, mientras que Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp anotaron para los neerlandeses.

Los Leones cerraron esa etapa con una contundente goleada 7-1 frente a Nueva Zelanda. Tomás Domene marcó tres goles, Bautista Capurro convirtió dos y Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci completaron el marcador.

Con seis puntos, Argentina terminó segunda de su grupo y avanzó a la siguiente instancia. En la segunda fase, el seleccionado nacional consiguió dos victorias fundamentales.

Primero derrotó 3-1 a Inglaterra, con un triplete de Tomás Domene. Después se impuso 5-3 frente a India, con goles de Joaquín Toscani, Nicolás Della Torre, Domene por duplicado y Lucas Toscani. Esos resultados le permitieron asegurar su clasificación a las semifinales.

El rival por un lugar en la final fue Alemania, una selección que ya había conseguido vencer a Los Leones durante el Mundial. El conjunto europeo volvió a imponerse, esta vez por 2-1, con goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann. Tomás Domene descontó para Argentina y volvió a demostrar su importancia dentro del equipo.

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