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El emotivo mensaje de Balerdi en respuesta al cartel de apoyo de los campeones mundiales

Horas antes del debut ante Argelia, la Scaloneta posó entera con una enorme bandera de apoyo al defensor, que se lesionó y tuvo que dejar al plantel albiceleste.

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El mensaje de la selección campeona del mundo a Leo Balerdi

El mensaje de la selección campeona del mundo a Leo Balerdi, antes del debut contra Argelia (Foto: AFA).

"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho". Fue la conmovedora respuesta de Leo Balerdi, el jugador argentino que tuvo que dejar la Scaloneta por una lesión cuando ya estaba en la lista definitiva de los 26. A horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, uno de los gestos más emotivos del plantel estuvo dirigido al defensor del Olympique de Marsella, quien quedó fuera de la Copa del Mundo por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

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Durante uno de los últimos entrenamientos antes del estreno mundialista, los jugadores desplegaron una bandera con el mensaje: "Leo, estamos todos con vos", en apoyo al zaguero que había trabajado durante todo el proceso clasificatorio pero no pudo recuperarse a tiempo para integrar la lista definitiva. De hecho, debió ser reemplazado por Marcos Senesi.

Balerdi 2

La imagen conmovió a Balerdi, quien expresó públicamente su emoción al ver el respaldo de sus compañeros. Pero también generó la reacción inmediata de Senesi. Apenas llegó a la concentración argentina en Kansas City, el defensor surgido de San Lorenzo quiso enviarle un mensaje especial.

"Primero, quería mandarle un abrazo al 'Flaco'. Es una situación difícil para él. Un abrazo grande y que tenga una pronta recuperación", declaró Senesi en sus primeras palabras como integrante del plantel mundialista.

La selección debuta esta noche ante Argelia, por el Grupo "I", en el inicio del camino para intentar defender el título de campeón del mundo y lograr la cuarta estrella.

Balerdi: "Despertarme y ver esta foto me emociona"

El jugador del Olympique de Marsella era uno de los elegidos por Scaloni para defender el título mundial. Pero lamentablemente, se lesionó el viernes 5 de junio durante un entrenamiento, ya en su campamento en los Estados Unidos. Los estudios posteriores confirmaron una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha (parte de la pantorrilla), que lo marginó del certamen.

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El emocionado mensaje de Balerdi tras la bandera de apoyo de toda la Scaloneta. (Foto: Balerdi en Instagram)

El emocionado mensaje de Balerdi tras la bandera de apoyo de toda la Scaloneta. (Foto: Balerdi en Instagram)

La AFA anunció oficialmente su baja el 6 de junio, al informar que el defensor no podría integrar la lista definitiva. Días más tarde, lo reemplazaron por el también defensor Marcos Nicolás Senesi, del Bournemouth, pero recientemente transferido al Tottenham Hotspur del Cuti Romero.

En su posteo por Instagram, el jugador escribió: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo, apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina".

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