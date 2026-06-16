El emotivo mensaje de Balerdi en respuesta al cartel de apoyo de los campeones mundiales

La selección debuta esta noche ante Argelia, por el Grupo "I", en el inicio del camino para intentar defender el título de campeón del mundo y lograr la cuarta estrella.

Balerdi: "Despertarme y ver esta foto me emociona"

El jugador del Olympique de Marsella era uno de los elegidos por Scaloni para defender el título mundial. Pero lamentablemente, se lesionó el viernes 5 de junio durante un entrenamiento, ya en su campamento en los Estados Unidos. Los estudios posteriores confirmaron una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha (parte de la pantorrilla), que lo marginó del certamen.

leo balerdi5 El emocionado mensaje de Balerdi tras la bandera de apoyo de toda la Scaloneta. (Foto: Balerdi en Instagram)

La AFA anunció oficialmente su baja el 6 de junio, al informar que el defensor no podría integrar la lista definitiva. Días más tarde, lo reemplazaron por el también defensor Marcos Nicolás Senesi, del Bournemouth, pero recientemente transferido al Tottenham Hotspur del Cuti Romero.

En su posteo por Instagram, el jugador escribió: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo, apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina".