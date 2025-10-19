El emotivo mensaje de Franco Colapinto a su mamá por el Día de la Madre en Argentina

Aunque está separada de Aníbal Colapinto, padre de los chicos, ambos siguen de cerca la carrera del piloto. En sus redes se pueden ver fotos con sus hijos en distintas etapas de su infancia y adolescencia, además de algunos posteos relacionados con la venta de ropa.

Colapinto largará en la posición 15° del GP de Estados Unidos

COLAPINTO_AUSTIN

En lo deportivo, Colapinto largará desde el puesto 15 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, tras superar la primera tanda de clasificación y avanzar a la Q2, beneficiándose de una pérdida de tiempo de Alex Albon, quien excedió los límites de pista en la curva 15. El argentino había quedado 16º, a medio segundo de su compañero Pierre Gasly, quien se mostró más rápido durante todo el fin de semana después de trabajar varias horas en la base de Enstone para ajustar su monoplaza. Con un tiempo de 1:34.671, Colapinto avanzó a la Q2, mientras que Gasly partirá 14º, apenas 393 milésimas por delante de su compañero.

Cabe destacar que Max Verstappen se llevó la pole y ganó la Sprint, seguido de Lando Norris, que pelea el título con Oscar Piastri, sexto en la grilla.

Tras la clasificación, Colapinto reconoció nuevamente las dificultades con su auto: “Hicimos cambios el fin de semana porque no me siento cómodo con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Cambiamos algunas cosas después del entrenamiento y no funcionaron. Intentamos seguir en la misma dirección para no modificar todo el auto, pero terminó siendo peor. Son cosas para aprender en equipo”, explicó.