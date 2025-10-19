Del listado en el registro de infractores a multas de más de 70.000 pesos: ¿qué pasa si no vas a votar?

Boleta-Unica-PBA-cara-de-Espert La ley electoral argentina contempla multas económicas.

Si bien estos montos pueden parecer simbólicos, en algunos distritos, como ocurre con determinadas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, se aplican sistemas de “unidades fijas” que actualizan el valor de las multas.

Según pudo saber A24.com, en algunos casos las penalizaciones podrían escalar hasta $77.000 para quienes no voten y luego tramiten una justificación falsa o saquen una constancia de no voto sin motivo legítimo.

Más allá del aspecto económico, hay otras consecuencias importantes. Según establece la ley, quien no vote y no lo justifique, no podrá realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales por un año. Esto incluye, por ejemplo, la renovación del DNI, la gestión del pasaporte, la inscripción a programas sociales o ciertos trámites jubilatorios.