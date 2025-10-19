Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse de la polémica burla de Martín Cirio

“Lo vi. Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera. Entendemos también el humor de él, he ido a varios streams de él”, comentó la madre de Laia y Aimé en charla con el ciclo Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Me gustó la actitud de las disculpas”, destacó Pestañela. Y la conductora Flor de la V remarcó: "Qué buen gesto que tuvo, si vos ves los streams de él maneja ese humor y se nota que no tuvo mala intención, habla bien de él (de disculparse)".

Al instante, Daniela Celis reveló la reacción que tuvo Thiago cuando le explicó lo que había pasado con Cirio: “De hecho cuando me llama y me manda mensajitos para pedirme disculpas (Cirio), le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado él, no sabía nada".

"Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo, el paró, volvió a vivir”, aseguró quitándole importancia a la polémica que se había generado por esos dichos.

Y sobre la evolución en la salud de Thiago Medina, Daniela Celis comentó: "Mucha paciencia nos dicen, Thiago es un toro porque no sabemos cómo salió de ahí todavía, así que si Dios quiere en un mes ya va poder recuperar su vida de vuelta normal. Pero con mucha rehabitalitación, ejercios y kinesiología, todo un proceso".

En qué condiciones de salud se encuentra Thiago Medina tras el alta médica

Luego de pasar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis contó cómo se encuentra Thiago Medina a pocos días del alta médica y seguir con la recuperación en su casa.

“No quería dejar de agradecerles, por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle, y veo cada video que nos dedican“, expresó la ex Gran Hermano vía Instagram al dirigirse a sus seguidores.

“Thiago está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología“, detalló Pestañela sobre los cambios implementados en la vivienda para facilitarle la recuperación.

Y cerró: "Recuperándose de su desnutrición. Cada día es un proceso y no para de evolucionar. Estamos muy agradecidos con ustedes".