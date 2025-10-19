A24.com

Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse de la polémica burla de Martín Cirio

Daniela Celis explicó cuál fue la reacción de Thiago Medina ante los dichos de Martín Cirio cuestionando su apariencia tras el accidente y qué le explicó el streamer al contactarse con ella.

19 oct 2025, 10:50
En los últimos días Martín Cirio generó mucha polémica en las redes tras opinar de manera picante y al límite sobre el físico de Thiago Medina, quien estuvo casi un mes internado tras sufrir un grave accidente con su moto y por el que corrió serio riesgo de vida.

"Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...", fue el comentario que hizo en su stream.

Y agregó entre risas y a su estilo: "Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", añadió luego generando indignación en las redes.

Lo cierto es que Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina cuando ella le contó lo que había dicho Martín Cirio de él y reveló que el streamer se contactó con ella para explicarle el contexto de sus palabras y disculparse.

“Lo vi. Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera. Entendemos también el humor de él, he ido a varios streams de él”, comentó la madre de Laia y Aimé en charla con el ciclo Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Me gustó la actitud de las disculpas”, destacó Pestañela. Y la conductora Flor de la V remarcó: "Qué buen gesto que tuvo, si vos ves los streams de él maneja ese humor y se nota que no tuvo mala intención, habla bien de él (de disculparse)".

Al instante, Daniela Celis reveló la reacción que tuvo Thiago cuando le explicó lo que había pasado con Cirio: “De hecho cuando me llama y me manda mensajitos para pedirme disculpas (Cirio), le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado él, no sabía nada".

"Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo, el paró, volvió a vivir”, aseguró quitándole importancia a la polémica que se había generado por esos dichos.

Y sobre la evolución en la salud de Thiago Medina, Daniela Celis comentó: "Mucha paciencia nos dicen, Thiago es un toro porque no sabemos cómo salió de ahí todavía, así que si Dios quiere en un mes ya va poder recuperar su vida de vuelta normal. Pero con mucha rehabitalitación, ejercios y kinesiología, todo un proceso".

En qué condiciones de salud se encuentra Thiago Medina tras el alta médica

Luego de pasar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis contó cómo se encuentra Thiago Medina a pocos días del alta médica y seguir con la recuperación en su casa.

“No quería dejar de agradecerles, por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle, y veo cada video que nos dedican“, expresó la ex Gran Hermano vía Instagram al dirigirse a sus seguidores.

“Thiago está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología“, detalló Pestañela sobre los cambios implementados en la vivienda para facilitarle la recuperación.

Y cerró: "Recuperándose de su desnutrición. Cada día es un proceso y no para de evolucionar. Estamos muy agradecidos con ustedes".

