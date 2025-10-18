Boca perdió 2-1 con Belgrano en el primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Pero no estaba terminado, descontó Zeballos para el Xeneize tras una habilitación de Merentiel, el Changuito controló y disparó al segundo palo. Sin embargo, no alcanzó para una remontada y Boca terminó cayendo de local.
El homenaje a Russo
Formación
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Adrían Spörle, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.