En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Belgrano
Torneo Clausura

Boca perdió 2-1 con Belgrano en el primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Luego de un sentido homenaje al entrenador fallecido, el elenco ahora dirigido por Claudio Úbeda se enfrentó al elenco cordobés en La Bombonera y no pudo lograr los tres puntos.

Boca perdió 2-1 con Belgrano. 

Boca perdió 2-1 con Belgrano.  

Boca volvió a salir a la cancha apenas unos días después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y el Xeneize regresó a la actividad en el Torneo Clausura. El equipo ahora a cargo de Claudio Úbeda enfrentó a Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del campeonato local y perdió por 2-1.

Leé también Chiquito Romero se va de Boca: su inesperado destino en el fútbol argentino
chiquito romero se va de boca: su inesperado destino en el futbol argentino

El primer tiempo estuvo cargado por la emoción de la despedida y ese estado pareció trasladarse a las acciones de un partido trabado y con poco juego por parte de ambos protagonistas.

En el inicio del complemento el árbitro Dóvalo fue al VAR a revisar un posible penal en favor de Belgrano por falta de Di Lollo a Passerini y cobro la pena máxima. Passerini pone el 1-0 para la visita de penal.

Enseguida, tras un centro, una serie de rebotes terminaron en tanto para el Pirata. Paredes, en contra, el autor del gol que pone el 2-0 para el conjunto cordobés.

Pero no estaba terminado, descontó Zeballos para el Xeneize tras una habilitación de Merentiel, el Changuito controló y disparó al segundo palo. Sin embargo, no alcanzó para una remontada y Boca terminó cayendo de local.

El homenaje a Russo

Embed

Formación

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Adrían Spörle, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Belgrano
Notas relacionadas
Chiquito Romero se fue de Boca: así fue la emotiva reacción de Eliana Guercio
Boca vs. Barracas: AFA confirmó día y horario del partido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
"Le dije que...": el desgarrador relato del ayudante de Miguel Ángel Russo tras su muerte

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar