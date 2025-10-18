Boca perdió 2-1 con Belgrano en el primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca volvió a salir a la cancha apenas unos días después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y el Xeneize regresó a la actividad en el Torneo Clausura. El equipo ahora a cargo de Claudio Úbeda enfrentó a Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del campeonato local y perdió por 2-1.