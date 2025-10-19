Desde Pampita, Wanda Nara hasta la China Suárez: las reflexiones y recuerdos por el Día de la Madre

Por su parte, Wanda Nara mostró la sorpresa que recibió durante las primeras horas del domingo con un ramo de flores y un desayuno preparado de manera especial por sus hijos con una torta con la palabra mamá y dulces. Y además compartió el tierno mensaje de su hijo Valentino: "Feliz día ma".

Su ex marido, Maxi López posteó una historia junto a la modelo sueca Daniela Christiansson, madre de su hija Elle y del bebé en camino: “Feliz día a la mamucha más hermosa”, expresó muy enamorado el ex futbolista.

Juana Repetto mosstró una imagen junto a sus dos hijos Toribio y Belisario: “Bon día. Feliz día”, indicó la actriz junto al emoji de un corazón que espera su tercer hijo ya que está embarazada de su ex pareja, Sebastián Graviotto.

Gianina Maradona compartió en sus historias una imagen con su mamá Claudia Villafañe y describió lo que siente por ella: “Feliz día má, sos cada día más espectacular. Gracias por darme la vida y por salvármela en más de una ocasión. Sos mi base, mi pilar, mi faro. Tu amor desmedido e incondicional lo admiro cada día un poco más. Te amo”.

Por qué se festeja el tercer domingo de octubre el Día de la Madre en Argentina

En Argentina, el Día de la Madre se celebra en octubre, específicamente el tercer domingo de octubre, debido a raíces religiosas y culturales. Esta tradición se arraigó por la celebración católica del 11 de octubre como la festividad de la "Maternidad de la Virgen María," establecida en 1931 por el Papa Pío XI en homenaje a la Virgen María madre de Cristo.

A partir de esta fecha religiosa, el gobierno argentino decidió homenajear a las madres en el país en torno a ese día, fijando luego el tercer domingo de octubre para hacerlo.

Aunque el calendario litúrgico cambió con el tiempo, Argentina mantuvo esta fecha por su arraigo cultural y significado especial para las familias, diferenciándose así de otros países que celebran en mayo. Esta fecha se ha convertido en un momento importante de reunión familiar y celebración afectiva con tradiciones propias muy fuertes.