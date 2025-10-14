Día de la Madre: ¿cuál es su origen y por qué se celebra cada tercer domingo de octubre?

La elección del domingo no es casual: al ser, por lo general, un día no laborable, permite que los hijos se reúnan con sus madres para celebrar su día.

El Día de la Madre en otros países

Diseño sin título (14).jpg Día de la Madre: las mejores frases y mensajes para dedicar este 20 de octubre.

El Día de la Madre en otros países difiere de la fecha de celebración en Argentina. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tradición surgió gracias a Anna Jarvis, quien quiso homenajear a su madre, Ann Reeves Jarvis, una mujer que dedicó gran parte de su vida a ayudar a otras madres y mejorar la salud de su comunidad.

Anna impulsó la creación de una ocasión especial para reconocer públicamente el esfuerzo y la labor de todas las madres, y en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializó el segundo domingo de mayo como Día de la Madre en todo el país.

En España, el festejo también se realiza en mayo, con raíces en homenajes religiosos a la Virgen María. Otros países latinoamericanos conmemoran a las madres en distintos momentos según sus tradiciones locales, pero el objetivo siempre es reconocer y homenajear a las madres.