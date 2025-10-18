En vivo Radio La Red
Franco Colapinto terminó 14° en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora es la clasificación

La actividad quedó envuelta por un múltiple accidente en la largada, donde abandonaron los dos McLaren. El argentino de Alpine, que sufrió daños en el inicio, escaló tres posiciones en la grilla.

Franco Colapinto no logró destacarse en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025, marcada por múltiples incidentes y cinco abandonos. El piloto argentino finalizó en el puesto 14 con su Alpine, sin poder sumar sus primeros puntos en la categoría.

Un ex Gran Hermano cumplió su sueño: conoció a Franco Colapinto y compartió cómo fue ese momento

El inicio de la competencia fue caótico: Nico Hülkenberg (Sauber) tocó a Oscar Piastri (McLaren), quien terminó impactando contra su compañero Lando Norris, dejando fuera de competencia a ambos pilotos del equipo campeón. El gran beneficiado fue Max Verstappen (Red Bull), que dominó de principio a fin y se quedó con una valiosa victoria que le permitió acortar la diferencia con los McLaren en el campeonato.

El podio lo completaron George Russell (Mercedes), segundo, y Carlos Sainz (Williams), tercero, quienes aprovecharon el caos de la largada para sumar puntos clave.

El choque del inicio causó también problemas para Franco Colapinto. Un leve toque en la salida de la primera curva produjo una pinchadura en uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que detenerse en boxes rápidamente.

El choque entre los dos autos de McLaren en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

¿A qué hora es la clasificación del GP de Estados Unidos?

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este sábado 18 de octubre desde las 18:00 (hora argentina). Podrá verse en vivo por Star+ y Fox Sports, y definirá el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Próximo objetivo de Colapinto

Con esta actuación, Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la carrera principal del domingo, donde intentará meterse en la zona de puntos y consolidarse dentro del equipo Alpine en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

