Franco Colapinto terminó 14° en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora es la clasificación

H2OTMT236VDNJKIGXMXKBIV2F4 El choque entre los dos autos de McLaren en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

¿A qué hora es la clasificación del GP de Estados Unidos?

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este sábado 18 de octubre desde las 18:00 (hora argentina). Podrá verse en vivo por Star+ y Fox Sports, y definirá el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Próximo objetivo de Colapinto

Con esta actuación, Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la carrera principal del domingo, donde intentará meterse en la zona de puntos y consolidarse dentro del equipo Alpine en su primera temporada completa en la Fórmula 1.