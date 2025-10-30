En vivo Radio La Red
FÚTBOL
FÚTBOL

El emotivo recuerdo de Franco Colapinto en el cumpleaños de Diego Maradona

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, compartió un homenaje a Diego Maradona en sus redes sociales, recordando un momento icónico del Diez que marcó la historia del fútbol mundial.

Franco Colapinto, joven piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, recordó a Diego Armando Maradona en su cumpleaños número 65. La publicación se dio este 30 de octubre, cinco años después de la desaparición física del astro, y se suma a una serie de homenajes que los fanáticos y figuras del deporte han compartido a lo largo del tiempo para mantener viva la memoria del Diez.

El piloto compartió en sus historias de Instagram un video publicado en colaboración por Radio La Red y A24. En la historia, Colapinto escribió: “Feliz cumpleaños Diego, sos eterno”, acompañado de un corazón azul y la bandera argentina, un gesto emotivo que refleja la admiración y el cariño por la leyenda del fútbol mundial.

Qué muestra el video compartido por Colapinto

El material compartido por Colapinto celebra el 35° aniversario de una de las imágenes más icónicas de Maradona: su entrada en calor antes del partido entre Napoli y Bayern Munich, en las semifinales de la UEFA 88/89.

Durante aproximadamente cuatro minutos, el astro argentino bailó y jugó con el balón mientras sonaba Life is Life, el tema que se convertiría en banda sonora de uno de los momentos más emblemáticos de su carrera. Los botines desatados y el ritmo contagioso marcaron un ritual previo al encuentro que quedaría grabado en la memoria de los fanáticos, no solo del Napoli sino de todo el mundo del fútbol.

El video fue publicado originalmente el 19 de abril de 2024, en colaboración entre Radio La Red y A24, y se viralizó rápidamente por la calidad histórica de la imagen y la musicalización que logró transmitir la alegría y el carisma de Maradona en ese momento previo al partido. Ahora, la publicación de Colapinto volvió a dar visibilidad al homenaje.

Por qué Franco Colapinto eligió recordar a Maradona

Para Colapinto y todos los fanáticos, Maradona representa más que un referente del fútbol argentino; es un ícono cultural que marcó a varias generaciones. El piloto de Alpine, que se destaca en el automovilismo internacional, mostró en varias ocasiones su conexión con el deporte nacional y con los ídolos que lo inspiraron.

El homenaje se produce en un contexto emotivo: el cumpleaños número 65 de Diego, cinco años después de su fallecimiento, una fecha que sigue generando movilización en todo el país. Al escribir “sos eterno”, Colapinto refleja la vigencia de Maradona en la memoria colectiva, recordando que su legado trasciende el tiempo y los límites del deporte.

Además, la elección del corazón azul y la bandera argentina en la publicación subraya la identidad nacional que Maradona encarnó y que sigue presente en la admiración de los deportistas argentinos actuales.

El recuerdo de la icónica la entrada en calor de Maradona

El video del 88/89 no solo es un registro futbolístico; es un símbolo de la creatividad y el carisma del Diez. Su forma de prepararse para los partidos, de disfrutar cada instante y de transmitir energía a sus compañeros y al público, es recordada como un ejemplo de pasión por el deporte.

Ese ritual previo al partido refleja una filosofía de juego que Maradona mantuvo durante toda su carrera: alegría, improvisación y conexión con el balón. Los cuatro minutos en los que baila y toca la pelota con música de fondo se convirtieron en un emblema que trasciende el tiempo, y ahora sirve como inspiración para nuevas generaciones, incluso fuera del fútbol.

Para Colapinto, compartir este recuerdo es también un guiño a su propia carrera: la conexión con ídolos que dejaron huella y la importancia de mantener viva la historia deportiva argentina, un valor que trasciende disciplinas.

El legado de Maradona sigue vivo

La publicación de Colapinto evidencia que el legado de Maradona sigue presente, no solo en el fútbol, sino en la cultura popular argentina y en la forma en que los deportistas actuales interactúan con la historia. Cada aniversario, cada recuerdo y cada homenaje contribuyen a mantener viva la memoria del astro.

El piloto de Alpine, con un simple mensaje y la elección de un video histórico, logró unir generaciones y disciplinas: quienes lo siguen en Fórmula 1 y quienes siguen el fútbol argentino encontraron un punto de conexión en el recuerdo del ídolo.

Colapinto, además, aporta su propia voz a esta conmemoración, mostrando cómo los deportistas pueden rendir homenaje a los grandes referentes que los inspiraron, incluso fuera de su propia disciplina.

