Deportes
Papu Gómez
FÚTBOL

"La persona más triste": el desgarrador posteo del Papu Gómez que expone su año más duro

Alejandro “Papu” Gómez cerró un 2025 atravesado por la sanción por doping, el regreso al fútbol italiano y un profundo proceso personal que volcó en un mensaje íntimo que conmovió a sus seguidores.

El final del año suele ser tiempo de balances, y para Alejandro “Papu” Gómez, este 2025 estuvo lejos de ser uno más. En las últimas horas, el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina sorprendió con un posteo profundo y emotivo en sus redes sociales, donde puso en palabras el recorrido emocional de un período marcado por la sanción por doping, el alejamiento forzado del fútbol y su reciente vuelta a la actividad profesional en Italia.

“Un año extraño. De alguna manera he sido la persona más feliz y la más triste que he sido jamás”, escribió el Papu en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes que reflejan distintos momentos de estos últimos meses. La frase resonó fuerte entre sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de mensajes de apoyo y deseos de un mejor 2026.

La historia reciente del futbolista tuvo un quiebre claro tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Meses después, se conoció que había dado positivo en un control antidoping. Gómez explicó ante el Tribunal correspondiente que el resultado se debió a la ingesta de un jarabe para la tos de su hijo, pero pese a las apelaciones y presentaciones realizadas, recibió una sanción de dos años sin poder jugar, que comenzó a regir en octubre de 2023.

Cómo atravesó el Papu Gómez el tiempo lejos del fútbol

Durante el período de suspensión, el ex jugador de Atalanta y Sevilla atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera. Lejos de las canchas, encontró refugio en su entorno íntimo y en nuevas rutinas que le permitieron sostenerse anímicamente. La familia ocupó un rol central, al igual que el pádel, disciplina que practicó con frecuencia y que lo ayudó a mantenerse activo y en forma mientras aguardaba el final de la sanción.

Ese proceso personal aparece reflejado en el texto que compartió: “Aprendí a soltar y a sostener al mismo tiempo. Perdí versiones de mí que creí eterna y conocí otras que jamás esperé encontrar”. Palabras que evidencian un recorrido introspectivo profundo, lejos del ruido del fútbol profesional.

Qué significó su regreso a las canchas en Italia

En octubre de este año, una vez cumplida la sanción, el Papu volvió oficialmente al fútbol al sumarse al Calcio Padova, equipo que compite en la Serie B de Italia. Su regreso se dio sin estridencias, pero con una carga simbólica enorme tras dos años fuera de competencia oficial.

Hasta el momento, Gómez disputó cuatro partidos con su nuevo club, sin convertir goles ni aportar asistencias. Padova se ubica décimo en la tabla y pelea por un lugar en la lucha por el ascenso a la Serie A, mientras el mediocampista busca continuidad y ritmo competitivo tras el largo parate.

En su mensaje, el Papu también dejó una mirada hacia adelante: “Hubo días que me rompieron y días que en silencio me volvieron a coser por dentro. Amé, sané, lo intenté otra vez. Y después de todo lo vivido, mi corazón sigue creyendo en los finales felices”. Una frase que resume el espíritu con el que encara esta nueva etapa.

El posteo no solo funcionó como cierre de año, sino también como una declaración de principios. A los 36 años, con una carrera marcada por grandes logros y un golpe inesperado, Alejandro Gómez vuelve a mostrarse auténtico, vulnerable y con la esperanza intacta de escribir un capítulo más dentro y fuera de la cancha.

