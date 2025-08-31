La confesión más íntima de Julieta Poggio sobre su salud mental tras salir de Gran Hermano

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, fue una de las invitadas este domingo a Almorzando con Juana (El Trece), donde se animó a hablar en profundidad sobre su salud mental y cómo vivió el impacto de la fama tras salir del reality.
Durante la charla, Juana Viale le preguntó si le había afectado el cambio brusco al dejar el aislamiento del programa. “Me impactó muchísimo, ahí sentí mi primer ataque de pánico, sentía que no podía respirar”,confesó Julieta.
Luego, recordó el momento en que le devolvieron el celular en el hotel donde los aíslan tras salir de la casa. “Me dieron el celular en el hotel en donde te aíslan y la información de cinco meses en un solo lugar para poder ver todos los clips, ver todo lo bueno y todo lo feo, fue mucho porque yo era re chica, tenía 21 años”, contó.
La joven también compartió cómo ese proceso la llevó a buscar ayuda profesional. “Fue muy fuerte, fue la primera vez que tuve que empezar terapia, aprender a llevar cosas nuevas para mí como la exposición, el lado b de la fama que a veces no te lo dicen, pero eso trae cosas buenas y cosas difíciles”, expresó con sinceridad.
A pesar de todo, Poggio guarda un recuerdo muy positivo de su paso por el reality. “Para mí la casa fue una experiencia muy linda, no me quería ir porque estabas de vacaciones, te levantabas, ibas a la pileta y tu único trabajo es ir a nominar y maquillarte”, dijo.
Finalmente, reflexionó sobre lo que ocurrió fuera del programa mientras ella aún estaba aislada. “Pasaron muchas cosas afuera que, lamentablemente se tuvo que hacer cargo mi familia, defenderme y estar ahí, pero yo no me enteraba de nada y tenía una inocencia muy linda que no se perdió porque no estuvo interrumpida por nadie ahí adentro”, cerró.
En el streaming Rumis, Julieta Poggio protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, luego de mencionar a la China Suárez en medio de una divertida dinámica.
La situación se dio mientras la exintegrante de Gran Hermano participaba en un juego inspirado en el formato del clásico programa Pasapalabra (Telefe). En plena ronda, le tocó una consigna que decía: "Contiene I: mujer que se fija en parejas ajenas".
Sin dudarlo, la bailarina lanzó con seguridad: "China Suárez". Su respuesta generó carcajadas entre los presentes, aunque enseguida se aclaró que la opción correcta era "Tatiana", una palabra que se volvió popular gracias al streamer Martín Cirio, conocido por sus definiciones punzantes y su estilo provocador.
"Capciosa", se defendió Julieta, apelando al humor y la picardía para justificar su respuesta.
El clip no tardó en viralizarse en X, donde los usuarios debatieron entre risas si lo dicho por Poggio fue una ocurrencia espontánea o una indirecta con doble sentido.