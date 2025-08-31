La confesión más íntima de Julieta Poggio sobre su salud mental tras salir de Gran Hermano

A pesar de todo, Poggio guarda un recuerdo muy positivo de su paso por el reality. “Para mí la casa fue una experiencia muy linda, no me quería ir porque estabas de vacaciones, te levantabas, ibas a la pileta y tu único trabajo es ir a nominar y maquillarte”, dijo.

Finalmente, reflexionó sobre lo que ocurrió fuera del programa mientras ella aún estaba aislada. “Pasaron muchas cosas afuera que, lamentablemente se tuvo que hacer cargo mi familia, defenderme y estar ahí, pero yo no me enteraba de nada y tenía una inocencia muy linda que no se perdió porque no estuvo interrumpida por nadie ahí adentro”, cerró.

El comentario sin filtro de Julieta Poggio sobre la China Suárez que se hizo viral

En el streaming Rumis, Julieta Poggio protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, luego de mencionar a la China Suárez en medio de una divertida dinámica.

La situación se dio mientras la exintegrante de Gran Hermano participaba en un juego inspirado en el formato del clásico programa Pasapalabra (Telefe). En plena ronda, le tocó una consigna que decía: "Contiene I: mujer que se fija en parejas ajenas".

Sin dudarlo, la bailarina lanzó con seguridad: "China Suárez". Su respuesta generó carcajadas entre los presentes, aunque enseguida se aclaró que la opción correcta era "Tatiana", una palabra que se volvió popular gracias al streamer Martín Cirio, conocido por sus definiciones punzantes y su estilo provocador.

"Capciosa", se defendió Julieta, apelando al humor y la picardía para justificar su respuesta.

El clip no tardó en viralizarse en X, donde los usuarios debatieron entre risas si lo dicho por Poggio fue una ocurrencia espontánea o una indirecta con doble sentido.