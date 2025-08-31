Franco Colapinto en la Fórmula 1: así se vive el Gran Premio de Países Bajos

Además, la transmisión televisiva estará disponible mediante distintos servicios de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otros.

Otra opción para los fanáticos es F1TV, el canal oficial de la categoría, que ofrece planes desde 8 dólares mensuales con acceso a las cámaras a bordo, repeticiones y contenido exclusivo.

Gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto largó desde el puesto 16° en el Gran Premio de Países Bajos, pero rápidamente mostró su talento en la pista. En los primeros metros se vio favorecido por el retraso del brasileño Gabriel Bortoletto (Sauber), lo que le permitió ascender al 15° lugar.

Ya en la quinta vuelta, Colapinto aprovechó un momento clave para superar a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien había llegado a la Q2 el sábado y arrancó desde la 14° posición. El argentino se mantuvo paciente, esperó el momento justo y ejecutó la maniobra por afuera en la aceleración de una recta, demostrando precisión y control.

Embed

Sin embargo, en la vuelta 16, el equipo francés le pidió a Colapinto que cediera la posición a Gasly, y el piloto argentino acató la directiva, dejando al N°1 del equipo nuevamente al frente de la dupla.

Un punto a favor fue su primera parada en boxes: a diferencia de lo ocurrido en Hungría, donde dos cambios de neumáticos mal ejecutados comprometieron su carrera, esta vez Colapinto no sufrió retrasos, logrando mantener un ritmo competitivo.

La carrera también estuvo marcada por incidentes que beneficiaron la recuperación del argentino. Un impacto de Lewis Hamilton (Ferrari) fuera de pista provocó una bandera amarilla, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Lian Lawson (Racing Bulls) se tocaron entre sí, generando más complicaciones para otros competidores. Gracias a estos factores, Colapinto volvió al 15° lugar y se acercó nuevamente a Gasly, demostrando consistencia y capacidad para aprovechar las oportunidades durante la carrera.