Dura crítica de Emanuel Ortega a la Justicia por el caso de Julieta Prandi

Además, hizo una fuerte crítica al sistema judicial al que calificó como desigual y machista. "No hay que bajar los brazos porque lamentablemente, y yo de esto también me desayuné, en nuestro país tenemos un sistema muy machista en donde la Justicia tiene todas las garantías sobre la mesa para el varón", señaló.

"El sistema está diseñado para que prevalezca la palabra del varón y por ahí atrás ves a la mujer a la que hay que preguntarle mil veces si lo que dice es así y se la pone a prueba a ver en qué se equivoca y si su relato es coherente y constante", sostuvo.

Por último, concluyó: "Yo celebro que esto haya terminado así porque me parece que es un precedente muy importante para cientos de miles de personas, y sobre todo para mujeres, que padecen violencia de todo tipo y que no se animan a hablarlo con la persona que tienen al lado por pudor, por vergüenza".

La inesperada noticia que emocionó a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Hace apenas dos semanas, la Justicia dictó una condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi, tras ser hallado culpable por los delitos de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado contra su expareja Julieta Prandi. Las pericias forenses confirmaron que la actriz sufrió consecuencias en su salud mental como resultado de los hechos denunciados.

Después de atravesar años de sufrimiento y cinco más esperando que el caso llegara a juicio oral, la actual pareja de Emanuel Ortega finalmente encontró un poco de paz. El fallo representó un alivio no solo para ella, sino también para sus hijos, Rocco y Mateo.

Desde entonces, la vida de Prandi cambió por completo. Hoy se siente protegida, sabiendo que su ex no puede acercarse ni a ella ni a sus seres queridos. Por eso, no duda en mostrar en sus redes sociales el afecto que recibe de amigos, familiares y seguidores que le envían mensajes de apoyo.

Además, la modelo y conductora comenzó a compartir públicamente cada uno de sus logros personales, incluso aquellos que podrían parecer pequeños para otros. En las últimas horas, celebró con alegría que "Yo tendría que estar muerta", el libro que escribió para narrar de forma ficcionada su experiencia durante el matrimonio, se agotó y ya tiene una segunda edición en circulación.

"En marzo del año pasado publiqué mi primer libro, una novela basada en hechos reales con la editorial Orlando Books (...) Hoy, con mucha emoción, les quiero compartir que sale la segunda edición de mi libro ya que se agotaron todos", anunció emocionada Julieta a través de sus Instagram Stories.

En el prólogo de su obra, Prandi compartió una reflexión profunda con sus seguidores al momento del lanzamiento: "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Esto va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Que esta historia siga despertando vidas. Lucía y yo, les damos las gracias".

IG Julieta Prandi