Escándalo por el documental de las mujeres de la Selección Argentina: quién y por qué pidió que la eliminen

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Por otro lado, Yanina Latorre también se refirió a la situación de Agustina Bacerano, expareja de Germán Pezzella. Según relató, le habrían ofrecido la posibilidad de bajarse del documental debido a la repercusión que tuvo su separación, aunque ella decidió continuar formando parte del proyecto. Asimismo, señaló que las participantes habrían percibido un pago de 10 mil dólares por su intervención.

En medio de la controversia, Camila Mayan fue consultada sobre el tema en el programa de América TV y dejó en claro que no tuvo ninguna injerencia en la decisión tomada por Ailén Cova.

“No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda”, expresó la influencer.

mujeres de la Selección Argentina en la cancha

Luego agregó: “Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo... es algo que yo no puedo responder”.

Con esas declaraciones, Camila Mayan dejó entrever su postura respecto de una historia que continúa generando repercusiones desde su mediática separación de Alexis Mac Allister, quien casi de inmediato oficializó su relación con Ailén Cova.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Cuál fue la infidelidad descubierta que desató un enorme escándalo en la Selección Argentina

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, un episodio vinculado a uno de los integrantes de la Selección Argentina volvió a generar repercusiones y ocupar espacio en los medios. Se trata de una historia que parecía haber quedado atrás, pero que resurgió tras recientes declaraciones televisivas.

La situación tomó fuerza nuevamente luego de que Ailén Cova se comunicara con Pochi, de Gossipeame, durante una emisión de Puro Show (El Trece). A partir de esa conversación, se reflotó un tema que había generado una enorme exposición mediática años atrás: la separación de Exequiel Palacios y Yésica Frías.

Fue entonces cuando la panelista recordó detalles de aquella ruptura y las versiones que circularon en ese momento. “Estaba viendo y me estaba acordando de otra cosa; Exequiel Palacios se acuerdan que también tuvo su separación de Yésica Frías, post Mundial. Ella lo enganchó con una chica, él no solo estaba con esa chica… le estaba siendo infiel con su actual pareja”, comentó al aire, trayendo nuevamente a escena un conflicto que había dado mucho que hablar.

La historia entre el futbolista y su expareja se convirtió en una de las separaciones más resonantes de los últimos tiempos dentro del entorno de la Selección. Además del impacto de la ruptura, en aquel entonces surgieron distintos rumores relacionados con la disputa, entre ellos versiones sobre camisetas vendidas y una supuesta medalla obtenida en el Mundial.

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Durante el debate televisivo, Matías Vázquez, conductor del ciclo, también hizo referencia a cómo se habría desarrollado la situación dentro del círculo cercano al plantel campeón del mundo. “Yésica fue expulsada, porque cuando se peleó fuerte con Palacios, los jugadores de la Selección lo bancaron a Palacios, y a esta chica la hicieron ver como una loca, esto es así”, aseguró.

En medio de la repercusión que volvió a tomar el tema, el programa también compartió una entrevista con Yésica Frías, quien recordó cómo atravesó aquel difícil momento y habló de la relación que mantenían las parejas de los futbolistas durante la estadía en Qatar.

Yesica Frías - captura Puro Show

“Cuando a mí me tocó estar, había un grupo, que se armó ahí en Qatar, por una cuestión de acompañamiento, que es lo que no pasó en la Selección. Las mujeres tenemos más afinidad con unas que con otras, pero la finalidad es generar un buen clima y acompañarlos a ellos”, explicó.

Por último, la expareja del mediocampista se refirió al funcionamiento del grupo y contó cómo fue su salida tras la separación. “Se escribía al grupo, nos juntábamos. Yo cuando estuve todas hablaban, no había una líder. Era eso, mostrar el apoyo para ellos. Tengo afinidad con algunas por afuera, cuando yo me separé, mandé un mensaje al grupo y me fui sola”, concluyó.