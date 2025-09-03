El futuro de Messi y sorpresa en el once: todo lo que dijo Scaloni antes de enfrentar a Venezuela

Entre los juveniles convocados se encuentra José Manuel López, y Scaloni aclaró que la presencia de los jóvenes no es para probarlos, sino que se trata de un reconocimiento a su rendimiento: “Estos chicos demuestran que pueden estar y aportar. Para nosotros siempre son bien recibidos”.

Qué dijo Scaloni sobre su futuro

El entrenador se mostró relajado respecto a su continuidad en el seleccionado, aunque evitó cerrar el tema. “No descarto ninguna renovación, pero en principio la cabeza está en otro lado. No se habló nada. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien la verdad”, aseguró. Su contrato vigente con la AFA se extiende hasta diciembre de 2026, tras haber estado cerca de renunciar a fines de 2023.

¿Qué pasará con Dibu Martínez tras el pase frustrado al Manchester United?

Scaloni también fue consultado sobre la situación de Emiliano Martínez, que finalmente permanecerá en Aston Villa después de no concretarse su transferencia al United. “Vamos a ver si Dibu pierde continuidad en su club, no nos vamos a adelantar. Entiendo que, si se quedó, seguirá todo normal. Queremos que juegue. Pero no es una decisión mía. Ya veremos”, señaló el DT, destacando que la prioridad es que los jugadores mantengan ritmo competitivo para el seleccionado.

De esta manera, Scaloni dejó en claro que su enfoque inmediato está en el duelo ante Venezuela y en preparar el equipo para la última fecha en Ecuador, mientras mantiene abiertas varias incógnitas: desde la posible despedida de Messi en el Monumental hasta el futuro de su propio contrato y la inclusión de nuevos talentos en la Albiceleste.