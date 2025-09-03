En vivo Radio La Red
Scaloni
Messi
FÚTBOL

El futuro de Messi y sorpresa en el once: todo lo que dijo Scaloni antes de enfrentar a Venezuela

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del encuentro de la Selección Argentina ante Venezuela y dejó varias certezas y dudas.

El futuro de Messi y sorpresa en el once: todo lo que dijo Scaloni antes de enfrentar a Venezuela

Lionel Scaloni se mostró conciliador, pero firme en su conferencia de prensa de este miércoles, a la espera del partido de este jueves ante Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El técnico campeón del mundo confirmó que Lionel Messi estará desde el arranque y dejó entrever que podría haber sorpresas en el once con la inclusión de juveniles.

¿Messi jugará su último partido por Eliminatorias en Argentina?

Scaloni habló sobre la posibilidad de que la Pulga dispute su último encuentro en el país por puntos oficiales y destacó la importancia de disfrutarlo. “Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece”, sostuvo el entrenador.

El DT también aclaró que no mantuvo conversaciones privadas con Messi sobre el partido, aunque sí confirmó su presencia desde el arranque. “Hablé cuando llegó, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos”, agregó.

¿Habrá cambios en el once titular?

Consultado sobre la formación, Scaloni confirmó que Nicolás Otamendi estará disponible tras una sesión de entrenamiento irregular y que Alexis Mac Allister probablemente no forme parte del equipo. Sin embargo, abrió la puerta a la inclusión de jugadores jóvenes: “Estamos en condiciones de hacerlo sin desvirtuar nada. Meter chicos que piden pista y esa es la idea. Hoy vamos a terminar de confirmarlo”.

Entre los juveniles convocados se encuentra José Manuel López, y Scaloni aclaró que la presencia de los jóvenes no es para probarlos, sino que se trata de un reconocimiento a su rendimiento: “Estos chicos demuestran que pueden estar y aportar. Para nosotros siempre son bien recibidos”.

Qué dijo Scaloni sobre su futuro

El entrenador se mostró relajado respecto a su continuidad en el seleccionado, aunque evitó cerrar el tema. “No descarto ninguna renovación, pero en principio la cabeza está en otro lado. No se habló nada. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. Hoy no es el momento, vienen partidos. Pero estoy muy bien la verdad”, aseguró. Su contrato vigente con la AFA se extiende hasta diciembre de 2026, tras haber estado cerca de renunciar a fines de 2023.

¿Qué pasará con Dibu Martínez tras el pase frustrado al Manchester United?

Scaloni también fue consultado sobre la situación de Emiliano Martínez, que finalmente permanecerá en Aston Villa después de no concretarse su transferencia al United. “Vamos a ver si Dibu pierde continuidad en su club, no nos vamos a adelantar. Entiendo que, si se quedó, seguirá todo normal. Queremos que juegue. Pero no es una decisión mía. Ya veremos”, señaló el DT, destacando que la prioridad es que los jugadores mantengan ritmo competitivo para el seleccionado.

De esta manera, Scaloni dejó en claro que su enfoque inmediato está en el duelo ante Venezuela y en preparar el equipo para la última fecha en Ecuador, mientras mantiene abiertas varias incógnitas: desde la posible despedida de Messi en el Monumental hasta el futuro de su propio contrato y la inclusión de nuevos talentos en la Albiceleste.

