El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni con una fanática: "Uh..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1955689544180814223&partner=&hide_thread=false “UH, HOLA”.



Lo encontraron a Scaloni comprando unos bizcochitos en la estación de servicio. pic.twitter.com/JTXeoHzPPE — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 13, 2025

El detalle que llamó la atención en el video

Más allá de la reacción, hubo otro aspecto que no pasó desapercibido: Scaloni tenía en la mano paquetes de bizcochitos de una reconocida marca argentina, asociados popularmente a la merienda y al mate. Un gesto cotidiano que generó simpatía entre los hinchas, quienes resaltaron que, a pesar de los títulos y la fama, mantiene hábitos simples y bien locales.

Además, algunos usuarios creyeron reconocer en el video a un hombre muy parecido a Marcelo Bielsa que apareció caminando por detrás. Aunque la comparación se viralizó, quedó claro que no se trataba del “Loco”.

Qué partidos le quedan a la Selección argentina en 2025

Mientras tanto, Scaloni continúa enfocado en la preparación del equipo para los próximos compromisos. En septiembre, la Selección afrontará dos fechas por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: el 4 de septiembre, a las 20.30, frente a Venezuela como local, y el 9 de septiembre, a las 20, contra Ecuador como visitante.

En octubre, entre el 6 y el 14, habrá amistosos por Fecha FIFA: uno confirmado ante México y otro contra un rival a designar. Finalmente, en noviembre, del 10 al 18, se disputarán dos nuevos amistosos, aunque los rivales aún no están confirmados.

Este episodio en el kiosco volvió a mostrar que, incluso en situaciones cotidianas, Scaloni despierta emociones y reacciones en los hinchas. Ya sea en un estadio, en un entrenamiento o simplemente haciendo la fila para comprar algo, su figura no pasa inadvertida.