Deportes
Scaloni
Selección Argentina
FÚTBOL

El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni con una fanática: "Uh..."

El entrenador de la Selección Argentina fue interceptado por una hincha mientras hacía la fila para pagar en un kiosco y vivió un incómodo momento. Mirá.

Lionel Scaloni es una de las figuras más queridas del fútbol argentino. Campeón del mundo en Qatar 2022, el entrenador mantiene un perfil bajo a pesar de la enorme popularidad que lo rodea. Sin embargo, en las últimas horas protagonizó un momento que se volvió viral, luego de que una fanática lo grabara de forma sorpresiva mientras realizaba una compra en un kiosco.

Leé también El inesperado mensaje de Scaloni que emocionó a todos los argentinos: "Nosotros llevamos..."
image

El video, difundido este miércoles en redes sociales, muestra al DT vestido con una remera de la Selección Argentina, esperando su turno para pagar. En un instante, una mujer que estaba cerca sacó su celular y lo apuntó directamente a pocos centímetros de su cara, sin previo aviso.

Cómo reaccionó Scaloni al ver a la fanática grabándolo

La respuesta del técnico fue espontánea y sincera. Apenas advirtió el teléfono frente a él, soltó un “Uh, hola” acompañado de una sonrisa. Sin embargo, su lenguaje corporal dejó entrever cierta incomodidad por la situación inesperada.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en opinar. Algunos criticaron la actitud de la mujer por grabarlo tan de cerca sin pedir permiso, mientras que otros destacaron la amabilidad del nacido en Pujato, que, a pesar del momento, respondió con cordialidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1955689544180814223&partner=&hide_thread=false

El detalle que llamó la atención en el video

Más allá de la reacción, hubo otro aspecto que no pasó desapercibido: Scaloni tenía en la mano paquetes de bizcochitos de una reconocida marca argentina, asociados popularmente a la merienda y al mate. Un gesto cotidiano que generó simpatía entre los hinchas, quienes resaltaron que, a pesar de los títulos y la fama, mantiene hábitos simples y bien locales.

Además, algunos usuarios creyeron reconocer en el video a un hombre muy parecido a Marcelo Bielsa que apareció caminando por detrás. Aunque la comparación se viralizó, quedó claro que no se trataba del “Loco”.

Qué partidos le quedan a la Selección argentina en 2025

Mientras tanto, Scaloni continúa enfocado en la preparación del equipo para los próximos compromisos. En septiembre, la Selección afrontará dos fechas por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: el 4 de septiembre, a las 20.30, frente a Venezuela como local, y el 9 de septiembre, a las 20, contra Ecuador como visitante.

En octubre, entre el 6 y el 14, habrá amistosos por Fecha FIFA: uno confirmado ante México y otro contra un rival a designar. Finalmente, en noviembre, del 10 al 18, se disputarán dos nuevos amistosos, aunque los rivales aún no están confirmados.

Este episodio en el kiosco volvió a mostrar que, incluso en situaciones cotidianas, Scaloni despierta emociones y reacciones en los hinchas. Ya sea en un estadio, en un entrenamiento o simplemente haciendo la fila para comprar algo, su figura no pasa inadvertida.

