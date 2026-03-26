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Qué dijo Franco Colapinto sobre la posible exhibición en Buenos Aires: "Sería..."

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, habló en Japón sobre la posibilidad de realizar una exhibición en Buenos Aires, un proyecto aún sin confirmación que refleja su intención de acercar la Fórmula 1 al público argentino en medio de su crecimiento deportivo.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la posible exhibición en Buenos Aires: Sería...

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 atraviesa un momento de crecimiento, pero su mirada va más allá de lo deportivo. En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto de Alpine dejó en claro que uno de sus grandes anhelos es acercar la categoría a la Argentina, aunque, por ahora, sea en formato de exhibición.

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Durante la conferencia de prensa oficial en el circuito de Suzuka, el argentino habló sobre la posibilidad, todavía lejana, de realizar un evento en Buenos Aires. “Sería genial… sería un sueño”, sintetizó, dejando en evidencia la ilusión que lo acompaña desde que llegó a la máxima categoría.

Qué dijo Colapinto sobre la posibilidad de una exhibición en Argentina

El piloto no ocultó su entusiasmo al referirse a una idea que viene tomando forma desde hace tiempo, aunque aún sin confirmaciones. “Es algo que siempre he querido hacer”, expresó, al tiempo que remarcó el vínculo con los fanáticos argentinos, que lo acompañan desde sus inicios en categorías formativas como la Fórmula 3.

En ese sentido, puso el foco en una realidad que atraviesa a los seguidores locales: la dificultad para viajar a ver carreras. “Sé que es muy difícil para ellos venir”, explicó, lo que refuerza su deseo de llevar un auto de Fórmula 1 al país para que el público pueda vivir la experiencia de cerca.

Sin embargo, también fue prudente. Reconoció que se trata de un proyecto complejo desde lo logístico y económico: “Es un gran esfuerzo y un gran sacrificio”, señaló, involucrando no solo al equipo sino también a patrocinadores. Por eso, dejó en claro que, por ahora, “no hay nada confirmado ni cerca de serlo”, y lo definió como un objetivo a futuro más que una realidad inmediata.

Cómo llega Colapinto en lo deportivo tras el GP de China

Más allá del sueño argentino, el presente en pista también le da motivos para ilusionarse. Colapinto viene de sumar su primer punto en el Gran Premio de China, un resultado que valoró especialmente. “Lo estaba buscando desde hace mucho tiempo”, aseguró, destacando además el rendimiento colectivo del equipo.

El piloto subrayó que el avance no es solo individual, sino también estructural. “El coche dio pasos y se ve mucho más cerca de los otros equipos”, explicó, marcando una diferencia con lo que había sido la temporada anterior.

Ese crecimiento también impacta en la confianza. “Cuando podés luchar un poco más arriba te hace sentir más seguro”, afirmó, en una lectura que combina sensaciones personales con evolución técnica. A su vez, destacó que todavía hay margen de mejora, algo que considera positivo de cara a lo que viene.

Qué expectativas tiene para el GP de Japón

Pensando en el desafío en Suzuka, el argentino anticipó un fin de semana abierto. “Es una pista nueva, muy diferente”, describió, haciendo referencia a las características del trazado, con curvas rápidas y una alta exigencia energética.

En ese contexto, remarcó que aún hay aspectos por entender dentro del funcionamiento del auto. “Todavía necesitamos identificar nuestras debilidades”, sostuvo, dejando en claro que el proceso de desarrollo sigue en marcha.

Por eso, evitó hacer pronósticos. “Nadie realmente sabe cómo va a ser”, concluyó, en una previa marcada por la incertidumbre pero también por el crecimiento sostenido.

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