Atención, Colapinto: la FIA modificó una regla clave antes del GP de Japón y hay impacto inmediato en la F1

Qué impacto puede tener este cambio en los pilotos

La reducción a 8 megajulios apunta a aliviar esa exigencia. El objetivo es que los pilotos puedan enfocarse en el rendimiento puro, sin tener que “sacrificar” velocidad para administrar la energía.

Desde la FIA evitaron presentar la medida como una solución a un problema crítico. En su comunicado oficial, remarcaron que los primeros eventos bajo el reglamento 2026 fueron “operacionalmente exitosos” y encuadraron el ajuste dentro de un proceso normal de optimización.

Sin embargo, también dejaron en claro que la modificación responde directamente a los reclamos de pilotos y equipos, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que tenía la gestión energética en la competitividad de la qualy.

¿El reglamento 2026 está definido o seguirá cambiando?

Lejos de ser un punto final, este ajuste parece ser solo el comienzo. La propia FIA anticipó que en las próximas semanas habrá nuevas reuniones con equipos y fabricantes para seguir evaluando posibles cambios.

El reglamento 2026 aún está en construcción, y Suzuka funciona como un primer banco de pruebas para encontrar el equilibrio entre tecnología, espectáculo y rendimiento.

Días y horarios del Gran Premio de Japón en Argentina

La actividad del fin de semana se desarrollará con el siguiente cronograma: