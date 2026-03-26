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Atención, Colapinto: la FIA modificó una regla clave antes del GP de Japón y hay impacto inmediato en la F1

La FIA introdujo una modificación técnica en la previa del Gran Premio de Japón que reduce la energía disponible por vuelta en clasificación y busca evitar que los pilotos sacrifiquen rendimiento para gestionar la batería.

Atención, Colapinto: la FIA modificó una regla clave antes del GP de Japón y hay impacto inmediato en la F1

La Fórmula 1 volvió a moverse incluso antes de salir a pista en el Gran Premio de Japón. En la previa de la actividad en el circuito de Suzuka, la FIA anunció un cambio reglamentario de último momento que impactará directamente en la sesión de clasificación.

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La decisión llegó tras una reunión con los fabricantes de motores y los equipos, en la que se alcanzó un acuerdo unánime para modificar un aspecto técnico clave del reglamento 2026. La cantidad de energía eléctrica que cada auto puede recuperar por vuelta en clasificación se redujo de 9 a 8 megajulios, una diferencia que, aunque parezca mínima, puede alterar de forma significativa el rendimiento en pista.

Por qué la FIA cambió la regla de energía en la clasificación

El punto de partida está en las características de los monoplazas actuales. Con la nueva normativa, los autos tienen un componente híbrido mucho más potente: aproximadamente la mitad de la potencia total proviene de la energía eléctrica. Eso obliga a los pilotos a gestionar cuidadosamente cuándo y cómo recargar esa energía durante la vuelta.

En un circuito como Suzuka, reconocido por su exigencia técnica, esa gestión se volvió problemática. Con el límite anterior, los pilotos se veían obligados a implementar el conocido “lift and coast”, es decir, levantar el pie del acelerador antes de tiempo o frenar de forma anticipada para no quedarse sin batería. Esto atentaba contra la esencia de una vuelta de clasificación lanzada.

Qué impacto puede tener este cambio en los pilotos

La reducción a 8 megajulios apunta a aliviar esa exigencia. El objetivo es que los pilotos puedan enfocarse en el rendimiento puro, sin tener que “sacrificar” velocidad para administrar la energía.

Desde la FIA evitaron presentar la medida como una solución a un problema crítico. En su comunicado oficial, remarcaron que los primeros eventos bajo el reglamento 2026 fueron “operacionalmente exitosos” y encuadraron el ajuste dentro de un proceso normal de optimización.

Sin embargo, también dejaron en claro que la modificación responde directamente a los reclamos de pilotos y equipos, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que tenía la gestión energética en la competitividad de la qualy.

¿El reglamento 2026 está definido o seguirá cambiando?

Lejos de ser un punto final, este ajuste parece ser solo el comienzo. La propia FIA anticipó que en las próximas semanas habrá nuevas reuniones con equipos y fabricantes para seguir evaluando posibles cambios.

El reglamento 2026 aún está en construcción, y Suzuka funciona como un primer banco de pruebas para encontrar el equilibrio entre tecnología, espectáculo y rendimiento.

Días y horarios del Gran Premio de Japón en Argentina

La actividad del fin de semana se desarrollará con el siguiente cronograma:

  • Jueves 26 de marzo

    Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

  • Viernes 27 de marzo

    Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

    Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

  • Sábado 28 de marzo

    Clasificación: 03.00 a 04.00

  • Domingo 29 de marzo

    Carrera: 02.00

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