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El increíble gesto de Lionel Messi con una figura de Argelia que enterneció a las redes sociales

El capitán de la Selección argentina es siempre motivo de admiración. Aunque parezca increíble, hay gente que se sorprende con lo que hace en un campo de juego. Pero fuera de la cancha, la "Pulga" también es un "10".

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El gesto de Messi que se volvió viral en el mundo entero tras su noche brillante contra Argelia. (Foto: Reuters).

El gesto de Messi que se volvió viral en el mundo entero tras su noche brillante contra Argelia. (Foto: Reuters).
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Es nada menos que una de Messi, con la ropa que se puso tras el cambio en el partido, agachado y abrazado a Mila Mahrez. La niña es la hija de Riyad, uno de los mejores jugadores en la historia de Argelia. Ambos comparten una gran sonrisa que refleja la ternura del momento.

el gesto de messi tras el partido con Argelia
Leo Messi, con Mila la hija del mediocampista argelino, Riyad Mahrez una de las máximas figuras del fútbol de es país. (Foto: cuenta de X de la esposa de Mahrez)

Leo Messi, con Mila la hija del mediocampista argelino, Riyad Mahrez una de las máximas figuras del fútbol de es país. (Foto: cuenta de X de la esposa de Mahrez)

Messi brilló a un nivel tan alto que hizo los tres goles con que las Scaloneta triunfó por tres a cero a Argelia. Pero eso pasó a segundo plano. Mila, de sólo 3 años, no dudó en sacarse la foto con su ídolo. También lo celebró su padre, de 35 años (tres menos que Messi), capitán de Argelia, campeón con el Leicester en Inglaterra y ganador de la Champions League con el Manchester City.

La foto quedó registrada en el corazón de la familia argelina. Fue justamente su esposa, Taylor Ward, la que posteó la imagen que se viralizó.

El jugador argelino, también en las redes escribió: “Después del partido, me acerqué a Leo Messi con mi hija porque conocerlo había sido uno de sus mayores sueños durante años. Ella ha visto sus jugadas destacadas, ha usado sus camisetas, ha hablado de sus goles y ha imaginado este momento tantas veces".

Y agregó: “No paraba de decir, ‘Papá, de verdad conocí a Messi. Realmente conocí a Messi’. Escuchar esas palabras de mi hija fue más emotivo para mí de lo que la gente puede imaginar”.

El mejor, adentro y fuera de la cancha

Leo Messi se dio su tiempo, antes de iniciar el partido para saludarse afectuosamente con el 7 de Argelia, Riyad Mahrez. Pero lo más importante para el argelino y su familia vendría después del encuentro. Mila, la niña de solo 3 años, hija del argelino, le pidió a su padre conocer a su ídolo: Leo Messi. Acababa de dar una clase de fútbol en la cancha en la que estuvo el pobre Riyad, pese a ser un gran jugador

messi y mahrez
Leo Messi y Riyad Mahrez, saludo cordial en el partido entre la Argentina y Argelia. (Foto: Gentileza TyC Sports)

Leo Messi y Riyad Mahrez, saludo cordial en el partido entre la Argentina y Argelia. (Foto: Gentileza TyC Sports)

Pero eso no le importó. Fue, le pidió a Messi una foto con su hijita y Leo, como siempre hace, aceptó de muy buena manera. La imagen de ambos abrazados y sonriendo, en pocos minutos dio la vuelta al mundo.

mensaje por foto con Messi
El mensaje del jugador argelino por la foto de su hija con Leo Messi. (Foto: Cuenta de Mahrez en X)

El mensaje del jugador argelino por la foto de su hija con Leo Messi. (Foto: Cuenta de Mahrez en X)

El reconocimiento al mejor jugador de la historia

El resultado y la dura derrota pasó a un segundo plano para e jugador argelino. Como lo explicó por las redes sociales. Lo más importante del momento fue ver la alegría de su hija.

“Como padre, hay momentos en la vida que significan más que el fútbol, más que las victorias y más que cualquier cosa que ocurra en un campo. Ver a tu hijo experimentar una felicidad pura es algo que no se puede describir con palabras.Le dije a Leo que ella había estado soñando con conocerlo y sacarse una foto con él durante tanto tiempo, e inmediatamente él dejó lo que estaba haciendo, sonrió con calidez y le dio toda su atención.”

Mahrez reconoció: “En ese instante, no había Argentina, ni Argelia, ni Copa del Mundo, ni competencia, ni rivalidad. Era simplemente una niña pequeña parada frente a frente con la persona a la que siempre había admirado.” Y elogió la calidez y sencillez del argentino: "Lo que más me conmovió fue la forma en que Leo manejó la situación. No tuvo prisa, no lo hizo sentir como una obligación y no actuó como una superestrella. La hizo sentir especial y cómoda. Habló con ella, sonrió para las fotos y la trató con tanta amabilidad y respeto. Esos pequeños gestos lo significan todo para los niños porque se quedan con ellos para siempre.”

Termina su largo agradecimiento con emoción: “El fútbol nos regala momentos inolvidables en el campo, pero para mí, el momento más hermoso de la noche ocurrió después del pitido final, cuando vi el sueño de mi hija hacerse realidad justo frente a mis ojos.

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