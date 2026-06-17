¿Cábala infalible? Salió a la luz el gesto de Antonela Roccuzzo antes del triplete de Messi contra Argelia

En la grabación se la ve concentrada y en silencio, protagonizando una escena que muchos interpretaron como un acto de fe. Según pudo observarse, Antonela elevó la mirada y se tomó unos segundos para rezar antes de que sonara el silbatazo inicial que marcaría el comienzo del debut mundialista de Argentina.

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El gesto no tardó en multiplicarse en internet. Decenas de usuarios compartieron el momento y algunos incluso lo relacionaron, en tono de broma, con la gran actuación que tendría el seleccionado minutos después. La combinación de una victoria contundente y un histórico hat-trick de Messi alimentó los comentarios sobre aquella particular postal previa al encuentro.

Vale señalar que desde hace años Antonela Roccuzzo acompaña a Lionel Messi en cada uno de los momentos trascendentales de su carrera. Ya sea en las consagraciones más importantes o en etapas más complejas, siempre se la ha visto cerca del capitán argentino junto a sus hijos, manteniendo un perfil reservado y alejado de las polémicas.

El rezo de Antonela Roccuzzo antes del partida Argentina contra Argelia - captura Lape Club Social

En esta oportunidad, mientras el rosarino volvía a ser figura dentro de la cancha y escribía una nueva página en su historia deportiva, ella protagonizó una escena breve pero significativa que terminó dando que hablar. Un instante íntimo que quedó registrado por las cámaras y que muchos asociaron con la emoción, los nervios y la esperanza que acompañaron el estreno de Argentina en el Mundial.

Lo concreto es que, más allá de cualquier interpretación, después de aquel momento llegó una jornada perfecta para la Selección. Los tres goles de Messi, el triunfo en el debut y una actuación convincente dejaron un panorama inmejorable para un equipo que sueña con volver a hacer historia y que ya comenzó el torneo despertando la ilusión de todo un país.

Antonela Roccuzzo y sus 3 hijos en el partido de Argentina y Argelia - Mundial 2026

Cuáles fueron las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que impactó tanto como el resultado. Luego de convertir en la goleada ante Argelia, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado y terminó quebrándose en pleno festejo.

Tras el partido, el capitán explicó que las lágrimas no estuvieron vinculadas al fútbol, sino a una situación personal que atraviesa desde hace algunos días. “Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Les agradezco a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, apoyándome y dándome mucha fuerza”, manifestó ante los medios.

Messi

Consultado sobre su familia, Messi fue contundente: “Tengo ganas de llegar al hotel y hablar con mi familia”.

Horas después llegó el gesto de Antonela Roccuzzo, quien utilizó sus redes sociales para expresarle públicamente su apoyo. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a distintas postales familiares.

Como en cada cita importante, Antonela acompañó al futbolista desde las tribunas junto a Thiago, Mateo y Ciro, reafirmando su respaldo en un momento especialmente sensible para el rosarino.