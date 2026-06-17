La reacción de Rafa Nadal al enterarse de que Lionel Messi lo considera una inspiración

Admiración entre dos deportistas de excepción

No son amigos, pero tienen una buena relación. Se conocieron al coincidir, por ejemplo, al recibir varios premios. La relación entre ambos está basada principalmente en una admiración mutua. Messi ha elogiado públicamente a Nadal en varias oportunidades, mientras que el tenista español también ha expresado su admiración por el capitán argentino. En 2021, cuando Nadal ganó el premio Laureus al mejor deportista del año, Messi le envió un mensaje en video diciéndole que era "un ejemplo para todos" y que era uno de sus admiradores.

Además, ambos coincidieron en ceremonias de los premios Laureus y en distintos eventos deportivos internacionales, donde tuvieron encuentros personales. También compartieron campañas promocionales y producciones vinculadas al deporte de alto rendimiento.

nadal y scaloni Nadal y Messi intercambiaron mensajes cuando el tenista ganó el premio Laureus (Foto. Cuenta de Messi)

En los últimos años el respeto entre los dos se hizo todavía más evidente. Nadal confesó que se emocionó hasta las lágrimas cuando Messi ganó el Mundial de Qatar 2022 y levantó la Copa del Mundo con Argentina.

Por su parte, Messi contó este miércoles que está viendo un documental sobre Nadal y que se siente muy identificado con su mentalidad competitiva. "Somos muy parecidos", afirmó el rosarino al hablar del ex tenista español.

Un dato curioso es que Nadal es un reconocido hincha del Real Madrid, mientras que Messi construyó gran parte de su carrera en el FC Barcelona. A pesar de esa histórica rivalidad deportiva, siempre se han mostrado un enorme respeto y admiración mutua.

Intercambio de mensajes en los mundiales

En el mundial de Qatar 2022, Rafa Nadal le envió un mensaje de felicitación tras el campeonato mundial conseguido por Messi y la Scaloneta.

nadal por el mundial de FIFA Cuando Messi ganó el mundial de Qatar, Nadal le envió un afectuoso saludo por el triunfo y sus goles. (Foto: Cuenta de Nadal )

"Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esa manera me pareció justo y me emocionó", escribió el español.

Pero Messi, afortunadamente, sigue jugando. Y eso también volvió a emocionar a Nadal.