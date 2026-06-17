En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Argentina
Mundial 2026

El mundo se rinde ante Messi: los impactantes elogios de la prensa internacional tras su hat-trick

Messi ratificó por qué es el mejor jugador de fútbol de la historia. A días de cumplir 39 años, llevó de la mano a la Selección argentina para el triunfo 3 a 0 ante Argelia en el debut del Mundial. Marcó su primer triplete con una calidad incombustible.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
El capitán argentino. Primer Hat trick en un mundial y la gran figura de la selección argentina en su debut ante Argelia. (Foto: A24.com)

El capitán argentino. Primer Hat trick en un mundial y la gran figura de la selección argentina en su debut ante Argelia. (Foto: A24.com)

"Todos aclaman al Rey Messi: ¿el mejor de todos los tiempos en los Mundiales acaba de hacer aún más grande su leyenda?", dice en su título deportivo del día el New York Times. Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo decisivo incluso a los 38 años. En el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán marcó los tres goles del encuentro y provocó una ola de elogios en los principales medios deportivos del planeta. La actuación también le permitió igualar el récord histórico de 16 goles en Copas del Mundo.

Leé también Con tres goles de Messi, la Selección Argentina goleó a Argelia en el debut en el Mundial
Reuters/Denny Medley

Los diarios europeos, estadounidenses y latinoamericanos coincidieron en destacar la vigencia del rosarino y su capacidad para seguir haciendo historia dos décadas después de su primer Mundial.

La prensa inglesa también se rinde ante el capitán de la Scaloneta. "What happened on a historic night for Argentina? 'Messi things'" ("¿Qué ocurrió en una noche histórica para Argentina? Cosas de Messi"), tituló el diario The Guardian.

messi y su hat trick
Messi en el New York Times y la leyenda del

Messi en el New York Times y la leyenda del "GOAT", el más grande de la historia, por sus siglas en inglés. (Foto: NYTIMES)

El prestigioso diario británico destacó que el argentino iluminó la noche de Kansas City con una actuación memorable y señaló que sigue produciendo momentos extraordinarios incluso en el tramo final de su carrera.

"Messi reaffirms enduring importance with World Cup hat-trick" ("Messi reafirma su importancia eterna con un triplete mundialista"). La agencia de noticias Reuters remarcó que el capitán argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo una pieza fundamental para el equipo de Lionel Scaloni.

"Lionel Messi opens up World Cup with hat trick" ("Lionel Messi abre el Mundial con un triplete"), reseñó el New York Post. El periódico sencacionalista neoyorquino resaltó que Messi respondió con autoridad a quienes dudaban de su estado físico y recordó que igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

"Messi mete miedo", dijo el madrileño "AS". Este medio ya había advertido antes del torneo que el regreso del argentino tras su lesión "mete miedo" a los rivales, una sensación que volvió a quedar confirmada tras su exhibición en el estreno mundialista.

"Eterno Messi tra lacrime, gol e record: "Ho passato giorni difficili. Mi identifico in Nadal", dice la Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos más importantes del mundo. "Eterno Messi entre lágrimas, goles y récords: He pasado días difíciles. Me identifico con Nadal", es la traducción de ese titular.

Y agrega que Leo sonrió tras el partido que impulsó de inmediato a Argentina: "Me gusta competir y dar siempre lo máximo. Si sigo sintiéndome bien, continuaré haciéndolo. ¿Los récords? Son un honor, pero para mí siguen siendo solo números, estadísticas".

Leo Messi el mejor del mundo
Leo Messi, el mejor del mundo, en las páginas de los medios de todo el mundo. (Foto: Gentileza Gazzetta dello Sport)

Leo Messi, el mejor del mundo, en las páginas de los medios de todo el mundo. (Foto: Gentileza Gazzetta dello Sport)

Con una nueva noche consagratoria, Messi volvió a ocupar las portadas del mundo. A veinte años de su primer gol mundialista, el capitán argentino sigue escribiendo capítulos históricos y alimentando la ilusión de una selección que sueña con defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El mundo a los pies del capitán argentino

Los medios internacionales no solo destacaron la calidad de Messi. También el hecho de haber anotado su primer Hat Trick (tres goles) en un encuentro mundialista y hacer alcanzado el récord del alemán Miroslav Klose, como máximo goleador en los mundiales.

Marca tituló: "Máximos goleadores de los Mundiales: Messi empata el récord de Miroslav Klose". También escribió: "Este miércoles, el astro argentino Lionel Messi empató la marca del alemán con un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia, en el debut mundialista de la albiceleste. Messi, que ha participado en cinco Mundiales: marcó un gol en 2006, cuatro en 2014, uno más en 2018 y siete en en 2022, donde levantó la Copa del Mundo".

El mismo hito futbolístico destacó el Universal de México. Mundial 2026: Lionel Messi hace historia con un hat-trick y Argentina debuta con victoria: "En unos días Lionel Messi, cumplirá 39 años, pero en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 -su sexta Copa del Mundo-, el capitán albiceleste brilló como si fuera su primera vez en el torneo de naciones más importante. Un hat-trick suyo selló la primera victoria de los campeones vigentes sobre Argelia (3-0) en el primer partido del grupo J".

messi y un hat trick
También L'equipe, habitualmente crítico de Messi, se rindió ante el capitán argentino. ( Foto: L'equipe)

También L'equipe, habitualmente crítico de Messi, se rindió ante el capitán argentino. ( Foto: L'equipe)

La publicación L'Equipe también tuvo que rendirse ante Messi. La publicación deportiva francesa es habitualmente duro con el capitán argentino. En su artículo dice: "La vigente campeona del mundo, Argentina, aplastó a Argelia en Kansas City en su debut en la competición. Autor de un triplete y protagonista absoluto del partido, Lionel Messi, que pronto cumplirá 39 años, ofreció un auténtico recital para celebrar su partido número 200 con la selección. Además, igualó al alemán Miroslav Klose con su 16º gol en los Mundiales".

Leo Messi, el mejor del mundo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
El primer grito argentino en el Mundial 2026 llegó con un zurdazo de Messi
El zurdazo de Lionel Messi con el que la Selección Argentina se puso arriba en el debut mundialista
Marca mítica en el Mundial 2026: el impresionante récord de presencias que Lionel Messi batió frente a Argelia

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar