El mundo se rinde ante Messi: los impactantes elogios de la prensa internacional tras su hat-trick

"Messi reaffirms enduring importance with World Cup hat-trick" ("Messi reafirma su importancia eterna con un triplete mundialista"). La agencia de noticias Reuters remarcó que el capitán argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo una pieza fundamental para el equipo de Lionel Scaloni.

"Lionel Messi opens up World Cup with hat trick" ("Lionel Messi abre el Mundial con un triplete"), reseñó el New York Post. El periódico sencacionalista neoyorquino resaltó que Messi respondió con autoridad a quienes dudaban de su estado físico y recordó que igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

"Messi mete miedo", dijo el madrileño "AS". Este medio ya había advertido antes del torneo que el regreso del argentino tras su lesión "mete miedo" a los rivales, una sensación que volvió a quedar confirmada tras su exhibición en el estreno mundialista.

"Eterno Messi tra lacrime, gol e record: "Ho passato giorni difficili. Mi identifico in Nadal", dice la Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos más importantes del mundo. "Eterno Messi entre lágrimas, goles y récords: He pasado días difíciles. Me identifico con Nadal", es la traducción de ese titular.

Y agrega que Leo sonrió tras el partido que impulsó de inmediato a Argentina: "Me gusta competir y dar siempre lo máximo. Si sigo sintiéndome bien, continuaré haciéndolo. ¿Los récords? Son un honor, pero para mí siguen siendo solo números, estadísticas".

Leo Messi el mejor del mundo Leo Messi, el mejor del mundo, en las páginas de los medios de todo el mundo. (Foto: Gentileza Gazzetta dello Sport)

Con una nueva noche consagratoria, Messi volvió a ocupar las portadas del mundo. A veinte años de su primer gol mundialista, el capitán argentino sigue escribiendo capítulos históricos y alimentando la ilusión de una selección que sueña con defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El mundo a los pies del capitán argentino

Los medios internacionales no solo destacaron la calidad de Messi. También el hecho de haber anotado su primer Hat Trick (tres goles) en un encuentro mundialista y hacer alcanzado el récord del alemán Miroslav Klose, como máximo goleador en los mundiales.

Marca tituló: "Máximos goleadores de los Mundiales: Messi empata el récord de Miroslav Klose". También escribió: "Este miércoles, el astro argentino Lionel Messi empató la marca del alemán con un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia, en el debut mundialista de la albiceleste. Messi, que ha participado en cinco Mundiales: marcó un gol en 2006, cuatro en 2014, uno más en 2018 y siete en en 2022, donde levantó la Copa del Mundo".

El mismo hito futbolístico destacó el Universal de México. Mundial 2026: Lionel Messi hace historia con un hat-trick y Argentina debuta con victoria: "En unos días Lionel Messi, cumplirá 39 años, pero en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 -su sexta Copa del Mundo-, el capitán albiceleste brilló como si fuera su primera vez en el torneo de naciones más importante. Un hat-trick suyo selló la primera victoria de los campeones vigentes sobre Argelia (3-0) en el primer partido del grupo J".

messi y un hat trick También L'equipe, habitualmente crítico de Messi, se rindió ante el capitán argentino. ( Foto: L'equipe)

La publicación L'Equipe también tuvo que rendirse ante Messi. La publicación deportiva francesa es habitualmente duro con el capitán argentino. En su artículo dice: "La vigente campeona del mundo, Argentina, aplastó a Argelia en Kansas City en su debut en la competición. Autor de un triplete y protagonista absoluto del partido, Lionel Messi, que pronto cumplirá 39 años, ofreció un auténtico recital para celebrar su partido número 200 con la selección. Además, igualó al alemán Miroslav Klose con su 16º gol en los Mundiales".

Leo Messi, el mejor del mundo.