FÚTBOL

El inesperado descargo de Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso: "Estoy..."

El defensor de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para referirse a la denuncia por abuso sexual y pidió prudencia mientras avanza la investigación judicial.

El inesperado descargo de Carlos Zambrano tras la denuncia por abuso: Estoy...

Carlos Zambrano fue el último de los futbolistas implicados en pronunciarse públicamente tras la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina contra tres jugadores de Alianza Lima. A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, el defensor peruano negó las acusaciones en su contra, pidió cautela ante la difusión del caso y aseguró estar tranquilo frente a lo sucedido.

El mensaje de Zambrano llegó luego de los comunicados publicados previamente por Sergio Peña y Miguel Trauco, los otros dos futbolistas señalados en la denuncia. De esta manera, los tres jugadores involucrados ya fijaron su postura pública mientras la causa continúa su curso en el ámbito judicial.

Qué dijo Carlos Zambrano en su comunicado

En su descargo, Zambrano hizo hincapié en el impacto que tuvo la exposición mediática del caso. “La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional”, expresó el defensor, en uno de los pasajes centrales del texto.

Además, negó de manera categórica cualquier imputación delictiva en su contra. “Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, sostuvo, marcando su posición frente a la denuncia.

En línea con los mensajes publicados por sus compañeros, Zambrano también manifestó su rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer y pidió que se actúe con responsabilidad a la hora de informar sobre el caso.

El contexto del comunicado

El pronunciamiento del ex defensor de Boca se da en un escenario de fuerte repercusión pública. Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima decidió separar de manera indefinida del plantel profesional a Zambrano, Peña y Trauco, e inició un procedimiento disciplinario interno, según informó el club a través de un comunicado oficial.

El caso tomó una dimensión mayor luego de distintos episodios de tensión, entre ellos la irrupción de hinchas en un entrenamiento del equipo, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad y a profundizar la crisis institucional.

El comunicado de Carlos Zambrano, futbolista de Alianza Lima acusado de violación

A la opinión pública:

Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser (sic) tratadas con responsabilidad y seriedad.

La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional.

Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente.

Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos.

Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho.

Agradezco el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano. A su vez, solicito consideración hacia todas las personas involucradas.

Qué sigue ahora en la causa

Mientras los futbolistas fijaron su postura en redes sociales, la investigación continúa en el ámbito judicial. La denuncia fue realizada en la Argentina y, según se informó, se aportaron elementos probatorios que forman parte del expediente.

Por el momento, Zambrano no brindó declaraciones públicas más allá del comunicado difundido en Instagram. Su mensaje se suma a los de Peña y Trauco, en una causa sensible que sigue generando impacto tanto en el plano deportivo como en el mediático.

Con el proceso judicial en marcha, el foco estará puesto en el avance de la investigación y en las decisiones que puedan adoptar las autoridades competentes, mientras los protagonistas insisten en su inocencia y reclaman prudencia en el tratamiento del caso.

