Deportes
Michael Schumacher
Accidente
FÓRMULA 1

Revelan detalles de cómo es hoy la vida de Michael Schumacher, a más de 12 años del accidente

Un informe de la prensa británica aportó precisiones sobre el estado de salud y la rutina actual del siete veces campeón de la Fórmula 1, en medio del estricto silencio que mantiene su familia.

Revelan detalles de cómo es hoy la vida de Michael Schumacher, a más de 12 años del accidente

El estado de salud de Michael Schumacher continúa siendo uno de los grandes interrogantes del deporte mundial. Desde el grave accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses, la familia del histórico piloto alemán eligió un camino claro: el del hermetismo absoluto. Sin partes médicos oficiales, imágenes públicas ni declaraciones detalladas, cualquier información que surge sobre su presente genera un impacto inmediato.

Leé también "La otra cara" de Michael Schumacher: la inesperada confesión de un amigo del expiloto
la otra cara de michael schumacher: la inesperada confesion de un amigo del expiloto
image

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail publicó una investigación firmada por el periodista Jonathan McEvoy, especializado en automovilismo, que aporta nuevos detalles sobre la vida cotidiana del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. El artículo se apoya en testimonios de fuentes cercanas, siempre bajo estricta reserva de identidad, y busca contextualizar la situación actual de Schumacher y desmentir algunas versiones que circularon recientemente.

Cuál es hoy el estado de salud de Schumacher

Según el informe, el dato más relevante es que Schumacher no se encuentra postrado en una cama, una información que aparece como uno de los aspectos más alentadores que pudieron confirmarse. Sin embargo, el medio aclara que el ex piloto no puede caminar y que se desplaza en silla de ruedas dentro de su residencia.

El alemán recibe atención médica permanente. Enfermeros y terapeutas lo acompañan las 24 horas del día, como parte de un esquema de cuidados constantes diseñado para atender sus necesidades físicas y neurológicas. A más de una década del accidente, su estado sigue siendo delicado y requiere supervisión continua.

¿Qué rumores fueron desmentidos por la investigación?

El trabajo periodístico también se detiene en desmentir dos versiones que habían cobrado fuerza en los últimos meses. Por un lado, niega de manera categórica que Schumacher haya asistido a la boda de su hija Gina en septiembre de 2024. Según el Daily Mail, la privacidad del ex piloto fue preservada de forma estricta durante ese evento familiar.

Por otro lado, el informe descarta que padezca el denominado síndrome de enclaustramiento, una condición neurológica que mantiene a la persona consciente pero sin posibilidad de comunicarse. Aun así, una de las fuentes citadas advierte que “no se puede asegurar que comprenda todo lo que ocurre a su alrededor”, aunque sí sugiere que percibe parcialmente su entorno.

Quiénes pueden ver a Schumacher

El círculo de personas con acceso a Schumacher sigue siendo extremadamente reducido. Además de su familia directa, el informe menciona a figuras históricas de su carrera como Ross Brawn y Jean Todt. Este último es uno de los pocos que reconoció públicamente visitarlo con regularidad, aunque siempre evitando brindar detalles, en respeto al pacto de silencio acordado con la familia.

Una vida blindada de Michael Schumacher

La investigación también describe el fuerte operativo de seguridad que rodea la vida cotidiana del ex piloto. McEvoy relató haber visitado las inmediaciones de una de las propiedades familiares en Mallorca, sin poder obtener información concreta debido a los controles estrictos, muros altos y vigilancia permanente.

Si bien la familia pasa largas temporadas en la isla española, la residencia principal de Schumacher continúa siendo la ubicada en Gland, Suiza, a orillas del lago Lemán. En los últimos años, incluso debieron enfrentar un juicio contra ex empleados que intentaron extorsionarlos con material privado, un episodio que reforzó aún más la decisión de proteger su intimidad.

En diciembre pasado, al cumplirse un nuevo aniversario del accidente, Corinna Schumacher resumió el espíritu con el que la familia atraviesa este largo proceso: “Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Sigue demostrándonos lo fuerte que es cada día”. Una frase que, en medio del silencio, sigue siendo la señal más clara sobre su presente.

Se habló de
Michael Schumacher Accidente
