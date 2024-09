​

El incidente, que quedó capturado por las cámaras, generó incomodidad, aunque el camarógrafo optó por no confrontar al arquero en el momento. "Me dio rabia, mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada", añadió.

A pesar de su molestia, el camarógrafo decidió enviar un mensaje conciliador al guardameta argentino: "Quería decirte que estés tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota. Pero para adelante, Dibu".

VIDEO | El mensaje del camarógrafo colombiano tras el cruce con el Dibu Martínez