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El mensaje del piloto argentino

El mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos para frenar los ataques contra otros pilotos

El corredor argentino publicó un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y pedirles que no conviertan la defensa hacia él en críticas contra otros competidores y miembros de su equipo.

El mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos para frenar los ataques contra otros pilotos. (Foto: Reuters)

El mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos para frenar los ataques contra otros pilotos. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto publicó un mensaje dirigido a sus seguidores durante el receso de la Fórmula 1, en el que agradeció el acompañamiento que recibe desde sus comienzos y les pidió que dejen de atacar a otros pilotos y a las personas con las que trabaja. El argentino compartió un video en sus redes sociales para reflexionar sobre los límites de las críticas y el impacto de esos comportamientos en el ambiente de la categoría.

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Franco Colapinto. 

“Juntos”, escribió junto a la grabación, en la que habló directamente a la cámara de su celular y explicó por qué consideró necesario hacer un pedido público a sus fanáticos.

El mensaje llegó después de distintos llamados a la calma por parte de Alpine, la FIA y Flavio Briatore. Sin embargo, esta vez fue el propio piloto quien se dirigió a sus seguidores para solicitarles que modifiquen su comportamiento en las redes.

El pedido de Colapinto a sus seguidores

“Algo muy importante que tenía que hablar con todos ustedes. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar. Me siento un afortunado de haberlos tenido desde un principio, por todo el apoyo que me dan y cómo me ayudan a conseguir los resultados. Cómo me empujan a ir por más siempre, a mí y al equipo. Carrera tras carrera, día tras día, soy un agradecido por todo eso”, comenzó.

Luego, reconoció que las buenas actuaciones generan orgullo entre sus seguidores, pero advirtió que algunas reacciones exceden los límites.

“Sé que los hago sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos. Pero hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros y a gente con la que trabajo día a día. Sé que piensan que me están defendiendo, pero están generando lo contrario”, sostuvo el piloto argentino.

Colapinto también explicó que esos ataques no contribuyen a su carrera y pidió que el acompañamiento se traduzca en un cambio de actitud.

El corredor argentino agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió que no conviertan la defensa hacia él en críticas contra otros competidores. (Foto: Reuters)

El corredor argentino agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió que no conviertan la defensa hacia él en críticas contra otros competidores. (Foto: Reuters)

“No me ayudan ni a mí ni a mi futuro, y quiero que entiendan que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad", expresó.

Y agregó: "Para ayudarme a tener una mejor performance, seguir consiguiendo mi sueño, alcanzar mis objetivos y sumar puntos, necesito que me ayuden a parar esto. Todos juntos”, expresó.

Por qué decidió alejarse de las redes sociales

Durante el video, el piloto de Alpine contó que hace un tiempo optó por dejar de utilizar temporalmente las plataformas digitales para enfocarse en su actividad deportiva.

“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales y enfocarme en lo que realmente me importa: mi sueño, mi carrera deportiva, mi equipo y los objetivos”, explicó.

Antes de cerrar, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y les pidió que continúen respaldándolo tanto a él como a su escudería.

Quiero que sigan bancando al equipo, a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados. Vamos con todo, como un equipo grande, bancando en las buenas y en las malas. Estoy seguro de que nos vamos a ver muy pronto en las carreras cerca de casa. Gracias por entender, bancarme y estar siempre”, concluyó.

Los cruces que generaron polémica

La publicación se produjo después de varios episodios controvertidos durante las últimas carreras, entre ellos los incidentes con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú, que provocaron el enojo del piloto de McLaren.

También hubo cuestionamientos en las redes sociales a algunas decisiones estratégicas de Alpine, que podrían haber condicionado los resultados de Colapinto en determinados circuitos.

En pocas palabras

  • Colapinto pide calma: El piloto de Fórmula 1 solicitó a sus seguidores no atacar a otros competidores ni a su equipo.
  • Reflexión personal: Expresó gratitud por el apoyo, pero advirtió que las críticas excesivas no lo ayudan ni a él ni a su futuro.
  • Análisis de contexto: El mensaje surge tras incidentes con Pierre Gasly y Lando Norris, y críticas a las estrategias de Alpine.
Resumen generado por Thinkindot AI
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