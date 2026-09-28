Lando Norris se arrepintió de sus dichos contra Franco Colapinto y reveló la charla que tuvieron

En el relanzamiento, Colapinto intentó avanzar por el interior en la primera curva. El argentino bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine, que terminó impactando contra el auto de Gasly. A su vez, el monoplaza del francés golpeó al McLaren de Norris.

El accidente dejó fuera de competencia a los tres pilotos. Gasly se encontraba en el séptimo puesto, mientras que Colapinto marchaba décimo, por lo que Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos.

Tras el abandono, Norris cuestionó la conducción del argentino y sostuvo que los pilotos deben anticiparse a las condiciones que se presentan inmediatamente después de un relanzamiento. “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja”, explicó.

El británico también fue crítico con el nivel de conducción que, a su entender, debería exigirse en la máxima categoría. “En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque no deberían estar ahí”, afirmó.

Además, apuntó contra el costo que implicó el choque para su equipo. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente”, había dicho después de la carrera.

Franco Colapinto reconoció el error

Desde el primer momento, Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente y pidió disculpas tanto a Alpine como a Gasly y a su ingeniero Stuart Barlow.

“Lo siento a todo el equipo. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, expresó el argentino por la radio del equipo después del impacto.

Más tarde, en diálogo con ESPN, volvió a referirse a la maniobra y reconoció que había cometido un error importante. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave”, sostuvo.

El piloto argentino también explicó que había tenido dificultades con el ritmo y que comenzó a experimentar degradación en los neumáticos traseros. “Hay que entender el porqué”, señaló al analizar lo sucedido.

Mientras tanto, Gasly expresó su frustración inmediatamente después del choque. “¡No puedo creerlo!” y “¡Cuántos puntos perdidos!”, manifestó desde su monoplaza.

Norris se disculpó con Colapinto

Después de las fuertes declaraciones que había realizado tras la carrera, Norris utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y contar que se había comunicado directamente con Colapinto. El piloto de McLaren explicó que le envió un mensaje al argentino para pedirle disculpas por sus comentarios.

“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho”, escribió Norris.

El británico admitió que había reaccionado en caliente, aunque aclaró que eso no justificaba sus palabras. “Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”, reconoció.

Norris también recordó que él mismo cometió errores a lo largo de su carrera y relativizó el episodio al remarcar que los accidentes forman parte de la competencia al límite. “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite”, escribió.

Finalmente, destacó el vínculo que mantiene con el argentino y aseguró que ambos están preparados para volver a competir. “Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, concluyó.

Qué sanción recibió Colapinto

Los comisarios deportivos determinaron que Colapinto fue responsable de la colisión y le impusieron una penalización de 10 segundos.

Como el argentino no pudo completar la carrera, la sanción no se aplicará durante la competencia de Bakú. En cambio, se transformará en una penalización de cinco puestos en la grilla de partida del próximo Gran Premio.

De esta manera, el episodio que comenzó con las fuertes críticas de Norris terminó con una disculpa pública del piloto británico hacia Colapinto, mientras que el argentino mantuvo su autocrítica por el error que dejó a los dos Alpine fuera de carrera.