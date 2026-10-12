"Debemos entender qué...": la alarma de Alpine por la falla en el auto de Franco Colapinto en Singapur

Cuál será el foco crítico de Alpine para las próximas carreras de la Fórmula 1

La interrupción forzada del auto de Franco Colapinto alteró las prioridades inmediatas del equipo. Luego de haber mostrado una regularidad consistente en las presentaciones anteriores, la doble detención en pista sufrida a lo largo del fin de semana obligó a la cúpula de la escudería a centrar sus esfuerzos en el análisis de telemetría y componentes.

Sobre este punto, Nielsen marcó la prioridad absoluta del área técnica antes de los próximos compromisos internacionales: “No solo debemos seguir aportando rendimiento al auto para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas en desarrollo, sino que también debemos entender qué causó que nos detuviéramos dos veces en pista este fin de semana”. Para finalizar, concluyó señalando el estándar a recuperar: “La fiabilidad ha sido un punto fuerte nuestro esta temporada y es importante que volvamos a controlarla para asegurarnos de tener ambos autos en la pelea y compitiendo por puntos”.