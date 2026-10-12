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FÓRMULA 1

"Debemos entender qué...": la alarma de Alpine por la falla en el auto de Franco Colapinto en Singapur

Alpine investiga las fallas mecánicas que provocaron el abandono de Franco Colapinto en Singapur. Steve Nielsen pidió corregir la fiabilidad.

Franco Colapinto. 

Franco Colapinto. 

El Gran Premio de Singapur dejó un saldo sumamente negativo para los intereses de Alpine en el campeonato mundial de la Fórmula 1. Al cabo de un fin de semana accidentado y complejo en las calles de Marina Bay, el equipo francés se marchó sin unidades en el casillero de constructores y con una marcada alarma encendida respecto del rendimiento mecánico: los imprevistos técnicos que derivaron en el retiro prematuro del argentino Franco Colapinto y que condicionaron el panorama general de la escudería.

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Al término de la triple fecha del calendario, el director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, ofreció un diagnóstico certero sobre la necesidad urgente de investigar los fallos de fiabilidad que afectaron la actuación en pista. “La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como hubiéramos esperado. El resultado habla por sí solo y lamentablemente no tenemos nada que mostrar en términos de puntos, lo que naturalmente hace que nuestro trabajo sea más difícil en el campeonato”, admitió con pesar el directivo.

Por qué en Alpine confían en recuperarse pese al mal resultado en Marina Bay

A pesar de la cosecha nula en el trazado asiático, las sensaciones técnicas dentro del garaje continúan sosteniendo cierto grado de optimismo. Según la mirada del propio Nielsen, el monoplaza conserva el ritmo competitivo exhibido en las jornadas previas, lo que les permite ilusionarse de cara a la recta final de la temporada.

“Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas”, analizó el responsable deportivo. En ese sentido, reafirmó el objetivo de la escudería para las competencias que se avecinan: “Creo que podemos afrontar cada una de las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, con suerte, empezar a reducir la distancia con nuestros rivales, que sigue siendo nuestro objetivo para lo que resta de la temporada”.

Cuál será el foco crítico de Alpine para las próximas carreras de la Fórmula 1

La interrupción forzada del auto de Franco Colapinto alteró las prioridades inmediatas del equipo. Luego de haber mostrado una regularidad consistente en las presentaciones anteriores, la doble detención en pista sufrida a lo largo del fin de semana obligó a la cúpula de la escudería a centrar sus esfuerzos en el análisis de telemetría y componentes.

Sobre este punto, Nielsen marcó la prioridad absoluta del área técnica antes de los próximos compromisos internacionales: “No solo debemos seguir aportando rendimiento al auto para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas en desarrollo, sino que también debemos entender qué causó que nos detuviéramos dos veces en pista este fin de semana”. Para finalizar, concluyó señalando el estándar a recuperar: “La fiabilidad ha sido un punto fuerte nuestro esta temporada y es importante que volvamos a controlarla para asegurarnos de tener ambos autos en la pelea y compitiendo por puntos”.

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