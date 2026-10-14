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FÓRMULA 1

El inesperado gesto de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras el caótico GP de Singapur

Flavio Briatore se mostró junto a Franco Colapinto tras el GP de Singapur. El jefe de Alpine admitió errores y ya piensa en Austin.

Flavio Briatore y Franco Colapinto 

Flavio Briatore y Franco Colapinto 

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 dejó un sabor agridulce en la escudería francesa por las decisiones de carrera, pero también una clara señal de unidad institucional de cara a lo que viene. Este miércoles, el jefe del equipo, Flavio Briatore, hizo una publicación junto a Franco Colapinto en sus redes sociales para transmitir tranquilidad y confirmar que el trabajo enfocado en corregir los imponderables ya está en marcha.

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El momento en el que Colapinto abandonó el GP de Singapur: Alpine explicó cuál fue el problema.

“De vuelta al trabajo en Enstone”, escribió el directivo italiano en la descripción del posteo. En la imagen se puede observar tanto al piloto argentino como al propio Briatore sonrientes y realizando el gesto del pulgar hacia arriba, una clara muestra de la buena sintonía que mantienen para resolver los inconvenientes técnicos y estratégicos que afectaron el rendimiento del coche en el trazado asiático.

Por qué admitió Flavio Briatore que se equivocaron con la estrategia de Franco Colapinto en Singapur

El propio dirigente italiano reconoció públicamente que el Muro del equipo no tomó las determinaciones correctas en relación con la elección de los neumáticos en la grilla de partida, una falla que condicionó las aspiraciones de Colapinto y de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La escudería decidió que ambos pilotos largaran con neumáticos lisos a pesar de que el asfalto todavía estaba mojado debido a la intensa lluvia previa que había forzado el retraso del inicio del Gran Premio. Esa jugada arriesgada no dio los resultados esperados y provoco que los dos autos perdieran un tiempo valioso durante las vueltas iniciales.

Cuando la pista finalmente se secó y los compuestos para piso seco empezaron a rendir, los pilotos ya habían quedado rezagados para pelear por la zona de puntos. Pese a ese hándicap, el argentino largó desde la posición 21° y logró remontar hasta el puesto 13°, exhibiendo un ritmo sólido una vez que las condiciones del asfalto mejoraron, mientras que Gasly concluyó en el casillero 16°.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras cerrar la etapa en Marina Bay y retomar las labores operativas en la fábrica de Enstone, el campeonato mundial entrará en un breve receso previo al tramo americano.

La actividad oficial para Franco Colapinto retornará el fin de semana del 23 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, a disputarse en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Este compromiso significará el puntapié inicial para la seguidilla de tres competencias consecutivas en el continente, que continuará posteriormente con las citas en México y Brasil.

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