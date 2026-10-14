El inesperado gesto de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras el caótico GP de Singapur

Cuando la pista finalmente se secó y los compuestos para piso seco empezaron a rendir, los pilotos ya habían quedado rezagados para pelear por la zona de puntos. Pese a ese hándicap, el argentino largó desde la posición 21° y logró remontar hasta el puesto 13°, exhibiendo un ritmo sólido una vez que las condiciones del asfalto mejoraron, mientras que Gasly concluyó en el casillero 16°.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras cerrar la etapa en Marina Bay y retomar las labores operativas en la fábrica de Enstone, el campeonato mundial entrará en un breve receso previo al tramo americano.

La actividad oficial para Franco Colapinto retornará el fin de semana del 23 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, a disputarse en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Este compromiso significará el puntapié inicial para la seguidilla de tres competencias consecutivas en el continente, que continuará posteriormente con las citas en México y Brasil.