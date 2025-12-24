El posteo de 'Maravilla' Martínez después del pedido viral para jugar en Boca: "El primer y único..."

Desde su llegada a Avellaneda, el atacante nacido en Campana construyó una relación muy fuerte con el hincha. En apenas dos años, marcó 52 goles y se convirtió en una pieza central del proyecto deportivo, rompiendo varios registros y consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del fútbol argentino.

Por eso, cada gesto suyo tiene un peso especial. En este caso, la elección de palabras no fue casual: el concepto de “lealtad” quedó en primer plano y fue leído como una respuesta directa a cualquier versión que lo ubique lejos de Racing.

Qué dijo Maravilla Martínez sobre el video viral que lo vinculó con Boca

El video que circuló en redes mostró a Martínez relajado, vestido con un short de Racing, mientras un hombre bromeaba sobre la posibilidad de llevarlo a Boca. “Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no”, se escucha decir, en un tono claramente irónico. La escena cerró con el propio delantero respondiendo entre risas “122”, en alusión al monto de su cláusula de rescisión, fijada en 122 millones de dólares.

Lejos de alimentar la polémica, el goleador eligió expresarse horas después con un mensaje institucional, que fue interpretado como una forma de cerrar cualquier especulación sin necesidad de declaraciones públicas.

¿Cómo es el vínculo contractual de Maravilla Martínez con Racing?

Meses atrás, Martínez selló su continuidad con Racing hasta el año 2028, contrato que lo llevaría a vestir la camiseta de la Academia hasta los 36 años. En ese acuerdo, se estableció una cláusula de rescisión récord para el fútbol argentino, superando marcas previas de otros clubes del país.

En aquel momento, el delantero se mostró emocionado y agradecido, valorando la posibilidad concreta de retirarse en el club. También destacó el respaldo de la dirigencia y el cariño constante de los hinchas, factores que, una vez más, quedaron reflejados en su último mensaje público.

En medio de un mercado de pases siempre cargado de rumores, Maravilla Martínez eligió hablar con hechos y palabras simples. Y su mensaje fue tan claro como contundente.